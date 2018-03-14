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BENGİ Projesi Burhaniye’de tüm hızıyla devam ediyor

Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İnceleme Projesi (BENGİ) Projesi kapsamında Bahçelievler İlkokulunda okuma etkinliği gerçekleştirildi.Burhaniye genelindeki okullarda başarıyla yürütülen proje kapsamında öğrencilere kitap okuma...

BENGİ Projesi Burhaniye’de tüm hızıyla devam ediyor

Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İnceleme Projesi (BENGİ) Projesi kapsamında Bahçelievler İlkokulunda okuma etkinliği gerçekleştirildi.Burhaniye genelindeki okullarda başarıyla yürütülen proje kapsamında öğrencilere kitap okuma...

14 Mart 2018 Çarşamba 15:07
BENGİ Projesi Burhaniye’de tüm hızıyla devam ediyor

Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İnceleme Projesi (BENGİ) Projesi kapsamında Bahçelievler İlkokulunda okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Burhaniye genelindeki okullarda başarıyla yürütülen proje kapsamında öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasının hedeflenmekte. Okuma etkinliğinin ardından öğretmenler ile sohbet eden Kaymakam Öner; Balıkesir genelinde yürütülen BENGİ projesinin çocuklara, okuma alışkanlığının kazandırılması ve onların daha iyi yetişmesi için değerlendirilmesi gereken bir proje olduğunu ve bu anlamda eğitimin tüm faktörlerine görev ve sorumluluklar düştüğünü, herkesin gayret etmesi halinde daha başarılı nesiller ile daha güçlü bir Türkiye’ye ulaşılacağını ifade etti.

Etkinliğe Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, ilçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz, Mal Müdürü Mustafa Ak, Vergi Dairesi Müdürü Murat Dönmez ve Bahçelievler Mahalle Muhtarı katıldı.
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