Başkan Yücel Yılmaz müteahhitlerle buluştu

Toplumun farklı kesimleriyle istişare toplantılarında bir araya gelen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın konukları Karesi ilçesinde faaliyet gösteren müteahhitler oldu.

Karesi İlçesi’nde faaliyet gösteren 40 civarında müteahhitle belediye de bir araya gelen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilçenin planlı büyümesi noktasında kendilerine önemli görevler ve sorumluluklar düştüğünü söyledi.

"Şehir hepimizin ortak paydası" diyen Yılmaz, katılımcı belediyecilik ilkesi gereği Karesi’de herkesin fikrini rahatlıkla söyleyebildiği platformları oluşturduklarını belirterek, "Kent, insanın sosyal ve ruhsal yaşamına yani birebir insana etki eder. Bu nedenle doğru işler yapmak için mevcudu iyi analiz etmemiz gerekiyor. Karesi Belediyesi olarak bunu önemli ölçüde başardığımıza inanıyorum. Şehrin planlı, sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve kimlikli bir mimariye sahip olması hepimizin arzu ettiği bir şey. Karesi gelişiyor, büyüyor. Bu gelişme ve büyümenin kontrollü bir şekilde olması için sizlerin desteği büyük olacak" dedi.