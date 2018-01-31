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Başkan Yılmaz din görevlileri ile buluştu

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilçede görev yapan din görevlileri ile istişare toplantısında bir araya geldi.Başkan Yılmaz, şehirdeki sivil toplum örgütleri ve kurumlarla yapılan istişare toplantılarına devam ediyor. Yılmaz, Karesi...

Başkan Yılmaz din görevlileri ile buluştu

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilçede görev yapan din görevlileri ile istişare toplantısında bir araya geldi.Başkan Yılmaz, şehirdeki sivil toplum örgütleri ve kurumlarla yapılan istişare toplantılarına devam ediyor. Yılmaz, Karesi...

31 Ocak 2018 Çarşamba 19:06
Başkan Yılmaz din görevlileri ile buluştu

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilçede görev yapan din görevlileri ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Başkan Yılmaz, şehirdeki sivil toplum örgütleri ve kurumlarla yapılan istişare toplantılarına devam ediyor. Yılmaz, Karesi Müftülüğü’nde, ilçedeki camilerde görev yapan din görevlileri ile bir araya geldi. Yılmaz, "Biz Karesi’ye hizmet etmeye çalışıyoruz, sizlerle ilişkilerimiz ne kadar güçlü olursa insanlara ulaşmamız o kadar kolay olur. Biz sosyal bir belediyeyiz, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Bizim ulaşamadığımız vatandaşlarımızın bize ulaşmasında aracı olursanız biz de onlara gerekli desteği sağlarız. Çocuklarımızın sizlerle beraber cami disiplinini alarak Kuran-ı Kerimi öğrenmesini istiyoruz. Bunun için sizlerle uyumlu çalışmamız gerekiyor" dedi.

Toplantıya Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir de katıldı.
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