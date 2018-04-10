Başkan Yılmaz, Bursa’da belediyeleri ziyaret etti

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Bursa Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’yi ziyaret etti.

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Bursa ziyaretleri sırasında Bursa’da düzenlenen Gıda ve Sağlıklı Beslenme Fuarı’nı ziyaret etti. Başkan Yılmaz akşam yemeğinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın ev sahipliğinde 19. ve 20. dönem Bursa İl Genel Meclisi üyeleriyle de bir araya gelen Başkan Yılmaz, sonrasında kısa bir değerlendirme yaptı. Misafirperverliklerinden dolayı başkanlara teşekkür eden Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Karesi’nin geleceği için heyecanla çalışırken; başarılı çalışmalara imza atan belediye başkanlarımızla bilgi ve tecrübe paylaşımını da önemsiyoruz. Bu nedenle Fetih Kutlamaları için gittiğimiz Bursa’da Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş başta olmak üzere Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Yıldırım Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Edebali ile bir araya gelerek, yapabileceğimiz ortak çalışmalar ve işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca başkanlarımızın şehre değer katan projelerini inceleme imkanı bulduk. Her birine misafirperverlikleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.