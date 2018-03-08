Başkan Uysal’dan 8 Mart’a özel tepsi hediyesi

Balıkesir’in Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediyede çalışan tüm kadın personele ahşap tepsi hediye etti.

Günün anlam ve önemine uygun olarak belediyede görevli kadın personele jest yapan Uysal, tüm kadın çalışanları birimlerinde tek tek ziyaret ederek, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Kendilerine birer ahşap tepsi hediye eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Uysal, “Bizim için her gün kadınlar günüdür ama bu özel gün vesilesiyle arkadaşlarımıza, anı olması maksadıyla küçük birer hediye takdim ettik. Kadınlarımıza her alanda fırsat sunulmalı. Sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta ön plana çıkmaları sağlanmalı. Ülkemizdeki ve ilçemizdeki tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.