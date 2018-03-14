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Başkan Uysal ve ekibi Büyükşehir de

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, başkan yardımcıları ve müdürleriyle birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne çıkarma yaptı. Meclis Toplantısı için gittiği Balıkesir’de, Burhaniye’ye...

Başkan Uysal ve ekibi Büyükşehir de

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, başkan yardımcıları ve müdürleriyle birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne çıkarma yaptı. Meclis Toplantısı için gittiği Balıkesir’de, Burhaniye’ye...

14 Mart 2018 Çarşamba 15:04
Başkan Uysal ve ekibi Büyükşehir de

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, başkan yardımcıları ve müdürleriyle birlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne çıkarma yaptı. Meclis Toplantısı için gittiği Balıkesir’de, Burhaniye’ye yakışır projelerin hayata geçirilmesi için birbiri ardına temaslarda bulunan Uysal, istediğini alarak, büyükşehirden memnun döndü.

Başkan Uysal, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Ayhan Arık ile görüşmesinin ardından, Kent Estetiği ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mustafa Yılmaz ile bir araya geldi. Uysal’a Başkan Yardımcıları Cemal Akkılınç, Cemil Bahadır ve Güngör Persil’in yanı sıra Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürü İnanç Erturan ile Park ve Bahçeler Müdürü İlker Omar Demiray da eşlik etti.

Görüşmelerin son derece olumlu geçtiğini söyleyen Başkan Uysal, Burhaniye’de Karınca Deresi üzerine köprü, 13 kilometre sıcak asfalt ve ilave yol yapımıyla ilgili destek taleplerinin büyükşehir yetkililerince olumlu karşılandığının ve çalışmalara en kısa sürede başlanılacağının müjdesini verdi. Uysal, “Belediyemiz teknik müdürlükleri tarafından hazırlanan projelerin bir bir onayını almaya devam ediyoruz. Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nda yapılan görüşmelerde, Cumhuriyet Mahallesi Melih Pabuçcuoğlu Bulvarı paralelinde bulunan alanda, kentimize yakışır bir vizyon proje olan büyük park yapımının hayata geçirilmesi için görüşmeler yapıldı. Büyükşehirden destek talebinde bulunuldu. Eski Edremit yolu ve Pelitköy girişi ile Pelitköy sahil yolu asfalt çalışmaları için destek sözü alındı. Altınyol’un devamındaki, Ören’i Öğretmenler Mahallesi ve E-87’ye bağlayan köprünün yapımı onaylandı. Projeler hazır ve ihale aşamasında. Yıl içinde hepsi tamamlanmış olacak ve hizmetlerimizin devamı gelecek” diye konuştu.
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