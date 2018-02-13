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Başkan Uysal, "14 Şubat’ta sevdikleriniz için bakım evinden can dostu sahiplenin”

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Burhaniyelileri 14 Şubat Sevgililer Günü’nde, kimsesiz hayvanları ücretsiz sahiplenmeye davet etti. Vatandaşları, 14 Şubat’ta sevdiklerine hediye almak yerine evcil...

Başkan Uysal, "14 Şubat’ta sevdikleriniz için bakım evinden can dostu sahiplenin”

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Burhaniyelileri 14 Şubat Sevgililer Günü’nde, kimsesiz hayvanları ücretsiz sahiplenmeye davet etti. Vatandaşları, 14 Şubat’ta sevdiklerine hediye almak yerine evcil...

13 Şubat 2018 Salı 14:34
Başkan Uysal, "14 Şubat’ta sevdikleriniz için bakım evinden can dostu sahiplenin”

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Burhaniyelileri 14 Şubat Sevgililer Günü’nde, kimsesiz hayvanları ücretsiz sahiplenmeye davet etti. Vatandaşları, 14 Şubat’ta sevdiklerine hediye almak yerine evcil hayvan sahiplenmeye davet eden Başkan Uysal, Burhaniye Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi’nde sahiplenmeyi bekleyen dostlarımız olduğunu hatırlatarak, sevgi gününde kimsesiz hayvanlara sıcak yuva verme çağrısında bulundu.

Hayvanların hediye edilmesine karşı olduğunu ancak sevgiye muhtaç dostlarımızın sıcak bir yuvaya kavuşmaları için bugüne özel bir çağrı yaptığını vurgulayan Uysal, 14 Şubat’ı onların da sevgi dolu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için bir vesile olarak gördüğünü belirtti. Satın almak yerine sahiplenmenin öneminin altını çizen Uysal, kimsesiz hayvanlara aile olmak isteyen herkesi Burhaniye Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi’ni ziyaret etmeye davet etti. Bu vesileyle hayvan sahiplendirme bilinci ve oranını artırmak istediklerini söyleyen Uysal, şu anda Burhaniye Bakımevi’nde toplam 130 hayvanın sahiplendirilmeyi beklediğini ifade etti.

Bilinçsizce hayvan sahiplenmemek gerektiğinin ve insanların özel günlerde eşya, oyuncak alıyormuş gibi Pet Shop’lardan hayvan almalarını uygun bulmadığının altını çizen Uyal, şunları söyledi: “Önemli olan bir canı sokaktan kurtarıp, ona sıcak bir yuva vermek. Bakımevindeki hayvanların sevgiye ve şefkate açlığıyla, satın alınacak hayvanların ihtiyacı arasında büyük fark var. Çünkü bakımevindeki hayvanlar, doğdukları andan itibaren çoğu sokakta büyümüş ya da kötü muameleye maruz kalmış olanlar. Bakımevinden hayvan sahiplenmekle hem sevap kazanırsınız hem paranız cebinizde kalır hem de para vererek alamayacağınız mutluluğu elde edersiniz. Buradaki hayvanlar sevgiye ve bir aileye o kadar muhtaçlar ki para vererek aldığınız bir hayvanda bu hazzı ve mutluluğu hissedemezsiniz.”

Vatandaşları evcil hayvan sahibi olmanın en az çocuk sahibi olmak kadar sorumluluk getirdiğini bilmeleri konusunda da uyaran Uysal, Burhaniye Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi’nde, 2017’de 71 adet yavru ve 61 adet yetişkin köpek sahiplendirildiğini, 2018’in başından bugüne kadar ise 11 köpeğin sıcak yuvalarına kavuştuğunu söyledi. Uysal sahiplenme sürecini de anlatarak, “Sokaktan köpeği bakımevine aldıktan sonraki ilk amacımız onu sahiplendirmek. Aksi takdirde köpeği aldığımız adrese geri bırakmakla yükümlüyüz. O canlıların sokakta yaşamak ve çöplerden yemek bulmak zorunda kalmamaları için sahiplendirilmeleri önemli. Belediye olarak, bakım ve tedavisini bitirmeden, kısırlaştırmadan ve kuduz aşısını yapmadan hiçbir yetişkin hayvanı sokağa bırakmadığımız gibi, sahiplendirilmesine de izin vermiyoruz. Yavru köpeklerde ise kısırlaştırma operasyonu söz konusu değil, vatandaş sahiplendikten sonra bütün sorumluluk ve yükümlülük ona ait oluyor. Köpek sahiplenmek için 18 yaşını doldurmuş olmak yeterli. Kişi bakımevindeki köpeklerden herhangi birini beğendiğinde, bir belge doldurarak hayvan sahiplenebilir” diye konuştu.
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