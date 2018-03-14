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Başkan Uysal 14 Mart’ta sağlık çalışanlarını unutmadı

Balıkesir’in Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı unutmadı.14 Mart’ta ilçe dışında bulunduğu için sağlık çalışanlarıyla bir araya gelemeyen Başkan Uysal, Burhaniye İlçe Sağlık...

Başkan Uysal 14 Mart’ta sağlık çalışanlarını unutmadı

Balıkesir’in Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı unutmadı.14 Mart’ta ilçe dışında bulunduğu için sağlık çalışanlarıyla bir araya gelemeyen Başkan Uysal, Burhaniye İlçe Sağlık...

14 Mart 2018 Çarşamba 15:31
Başkan Uysal 14 Mart’ta sağlık çalışanlarını unutmadı

Balıkesir’in Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı unutmadı.

14 Mart’ta ilçe dışında bulunduğu için sağlık çalışanlarıyla bir araya gelemeyen Başkan Uysal, Burhaniye İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen ve Burhaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yalçın Vurupalmaz’ın yanı sıra Burhaniye Belediyesi İşyeri Hekimi Dr. Lemi Turgut’u ve belediyeye bağlı sağlık personelini bizzat arayarak telefonla tebrik etti. Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır ve Belediye Sağlık İşleri Müdürü Murat Bektaş ise Başkan Uysal adına ziyaretleri gerçekleştirerek, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramlarını kutladı ve kendilerine çiçek takdim etti.

Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün öncü projelerinin ve çalışmalarının vatandaşlar tarafından büyük takdir gördüğünü hatırlatan Başkan Uysal, belediyeye bağlı çalışan sağlık ekiplerinin Tıp Bayramı’nı kutlayarak, kendilerine teşekkür etti. Sağlığın en büyük hazine olduğunu belirten Uysal, “Yakın zamanda yeni yapılan devlet hastanemizde daha iyi şartlarda hizmet vermeye başlayacağız. Hastanemizin ve sağlık hizmetlerinin iyileşmesi için doktorlarımızın, yetkililerimizin büyük özveriyle çalıştıklarını biliyorum. Bu vesileyle, tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum” dedi.
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