Başkan Kafaoğlu’dan Afrin mesajı;

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. Başkan Kafaoğlu, yayınladığı mesajında, milletin birlik ve bütünlüğünü bozmaya çalışan ve acımasızca saldıralar düzenleyen hainlerin, asla emellerine ulaşamayacağını söyledi.

Türk milletine karşı yapılan bu saldırıların ve terör faaliyetlerinin asil Türk milletini yıldıramayacağını ve tam aksine vatana, bayrağa bağlılığını güçlendireceğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu açıklamasında özetle şunları dile getirdi.

"Terörün her türlüsüyle ülkemizin huzuruna kastedenler, birbirine sıkıca kenetlenmiş Türk milleti sayesinde hedeflerine ulaşamayacaklardır. Zor zamanlarda dayanışma içinde, birlik ve beraberlik içinde olan milletimiz bu süreçte de terörle sonuna kadar mücadele edecektir. Bu hain saldırı sonucunda şehit olan askerimize Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Bugün dualarımızdan eksik etmediğimiz, Afrin’de kahramanca terör örgütlerine karşı mücadele veren Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kahraman personelinin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu zorlu süreçte mutlaka şehitlerimiz olacak. Bu acıları yaşayacağız belki. Bağımsızlığı sürdürmenin, bayrağa sahip çıkmanın, vatan toprak bütünlüğünü muhafaza etmenin, 81 milyonun kardeşliğini ve can güvenliğini sağlamanın bedeli var. Bu bedeli ödeyeceğiz ama ülkemizin bölünmesine, emperyalist emellerin istilasına asla müsaade etmeyeceğiz. İstiklal Savaşı’nda nasıl şehitler verdiysek, nasıl vatanı kurtardıysak, düşman işgalinden nasıl Türkiye’yi çıkardıysak, 15 Temmuz’da alçak darbecilere nasıl Türkiye’yi dar ettiysek şimdi de içeride ve dışarıda PKK, YPG, PYD, DEAŞ, bilumum terör örgütlerine gereken dersi bu millet verecek. Bunun için gereken her şey yapılıyor ve yapılmaya devam da edecektir. Bu günlerde tek duamız odur ki, Kahraman Türk ordusunun ayağına taş değmeden, canımız yanmadan bu zorlu operasyonu bitirip ülkemize dönmeleridir. Allah yardımcıları olsun.”