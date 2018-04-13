Başkan Kafaoğlu muhtarlarla buluştu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Muhtarlar Buluşması” 10 ilçe belediye başkanı ve 717 mahalle muhtarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Muhtarlar Buluşması’nda açılış konuşmasını AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demirarslan yaptı Başkan Demirarslan 16 yıldır muhtarların ve halkın destekleriyle hizmet etmeye devam etiklerini belirterek “ Milletimiz bu hizmetlerin daha iyisini hak ediyor. Ama hamdolsun 16 yıl önceden gelmiş olduğumuz noktada çok iyi yerlerdeyiz. Bakıldığında sağlık, yol, ulaşım, eğitimden ve halka sunulan diğer hizmetlerden bahsetmiyorum en önemli şunu söylemek istiyorum artık itibarı olan bir ülkeyiz. Artık Türkiye Cumhuriyeti itibarlı bir ülke. Dünyanın neresine giderse gitsin cumhurbaşkanımız sevgi seli ile karşılanıyor. İnşallah daha da güzel olacak bunun için gayret ediyoruz sizlerde bu konuda destek oluyorsunuz Allah sizlerden razı olsun”dedi.

Küçük birimde seçilmek kolay değil

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise “Demokrasinin beşiği siyasetin vaz geçilmez unsurları cefakar vefakar her zaman vatandaşla sorunlarla göğüs göğüse mücadele eden çok değerli muhtarlarımız hoş geldiniz. Muhtarları sevmeyen siyasetcinin geleceği yoktur. Muhtarların tecrübesinden istifade etmeyen siyasetcinin geleceği olamaz. Muhtarlar en küçük birimde arkasında hiç bir siyasi parti deteği olmadan tek başına mücadele ederek seçilen kardeşlerimiz. Kolay değil en küçük birimde seçilmek. Oranın sorunlarını bilmezse orada yaşayan vatandaşların duygularıyla duygulanamazsa bir daha ki dönem seçilemez. Onun için muhtarların tecrübesinden, bilgi ve birkiminden istifade eden yolda şaşırmaz”şeklinde konuştu.

Balıkesir’i birlikte yöneteceğiz

Diş hekimi olduğunu hatırlatan Başkan Kafaoğlu “Ben muhtarları şuan benzetiyorum kendimde diş hekimi sağlık kökenli olduğum için multi vitamine benzetiyorum. Ne demek multi vitamin ? Vitaminlerin tamanın bulunduğu bir hap. Onu aldığınız zaman enerjiniz yükseliyor, gücünüz artıyor vücuttaki eksik mineraller tamamlanmış oluyor. Muhtarlar bizim enerji kaynağımız multi vitaminimiz. Siyasetin baş pehlivanı Kasımpaşalı cumhurbaşkanımız, reisimiz, baş komutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Onu örnek alıyoruz oda muhtarlarımıza nasıl değer verdiğini siz çok iyi biliyorsunuz. Her ay muhtarlarla buluşma yapıyor bizde bundan sonra her ay, bir ay bu merkezde 10 tane ilçemiz hangileri onlar Dursunbey, Kepsut, Bigadiç, Sındırgı, Balya, İvrindi, Susurluk, Savaştepe merkezden de yine Karesi, Altıeylül. 10 ilçemizin muhtarlarıyla bir araya geleceğiz Balıkesir’in coğrafyası çok büyük tabi o yüzden 3 böldük. 5 ilçemizi Bandırma, diğer 5 ilçemizde Edremit ilçemizde rutin olarak bu toplantıları yapacağız. Neden? Çünkü sizlerden enerji alacağız. Enerji ve sinerjiye ihtiyacımız var. Hep beraber ortak aklı kullanarak Balıkesir’i birlikte yöneteceğiz. İlçe belediye başkanlılarımızla birlikte eksikleri gidermeye çalışıyoruz. Hepsi tabi ki bir anda olmuyor. Bizde arzu ederiz hepsini 1 yıl içinde bitirelim. 1 yılda tüm sorunları çözen başkan kim olmak istemez. Ama tabi bu işler plan istiyor, program bütçe, zaman istiyor”dedi.

Ne yaparlarsa yapsınlar bayrağımızı indiremeyecekler

Hiç bir zaman yalan söylemediklerini dile getiren Başkan Kafaoğlu “Samimi, gayretliyiz ve bütün arkadaşlarımızla beraber duyarlıyız. Asla atlatmak gibi bie niyetimiz yok, imkanları sonuna kadar zorluyoruz. Çünkü aşkımız sevdamız cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sözümüz var. İlk hedefimiz 30 Mart 2019 daha sonra 3 Kasım 2019. 16 Nisan referandumu ile beraber oyunun kuralı değişti. Artık iktidar olmak için yüzde 50 artı 1 oy a ihtiyaç var. Çanakkale ruhunu yaşatmamız lazım. Eskiden savaşların şekli değişikti şimdi hep beraber yaşıyoruz. Alfabede harf kalmadı terör örgütlerine verilecek. Bunlar Türkiye’nin gelişmesi büyümesini engellemek için kuruldu. Bunlarla başaramayanlar içimizde fetö denilen terör örgütü ile çalışıyorlardı içimize sızdılar. 15 Temmuz sıradan bir darbe planı değildi. Ülkeyi bölme parçalama planıdır. Çünkü Türkiye büyüyor, Türkiye büyüme hızında rakamları alt üst ediyor. Bizim bu yılki büyüme hızımız 7.4, Avrupa’nın ise 2.4 bu ne demek? Biz onları 3 kaç geçmişiz. G20 ülkeleri arasında birinciyiz buna tahammülleri yok büyüdükçe geliştikçe etraftaki zulümlere dur diyoruz, mazlumların yanında yer alıyoruz, onların oyunlarını bozuyoruz. Özellikle Türkiye Recep Tayyip Erdoğan geldikten sonra daha büyüdü biz bunu durduramazsak ileride yeniden bu Osmanlı ve Selçuklu’da olduğu gibi dünyayı adaletle yönetirler biz sömürülerimizi yapamayız diye cumhurbaşkanımızı yok etmek istediler ama başaramadılar. Ne yaparlarsa yapsınlar bayrağımızı indiremeyecekler, ezanımızı susturamayacaklar bu millete diz çöktürtemeyecekler. Yerel yönetimler olarak önümüzde 1 yıl var, projelerimizi açıkladık muhtarlarımızdan da bilgiler aldık ilçeleri süratle il başkanımızla beraber dolaşarak eksiklikleri tespit ettik. En büyük ilgi asfalt ve yoldu o yüzden 2 bin km yol ve asfalt yapmak için karar aldık. Bu konuda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Balıkesir’e sevdalıyız gerekirse biz fedam olalım ama Balıkesir kurtulsun. Eksiklikleri gidererek yolumuza devam edeceğiz. Sizlerden anlayış destek bekliyoruz sizlere her zaman kapımız açık”dedi.