Başhekim yardımcısı söyledi, doktorlar göbek attı

Balıkesir’in Bandırma Devlet Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı düzenlenen etkinlikle kutlandı. Kutlamada Başhekim Yardımcısı şarkı söyledi, doktorlar göbek attı.

Bandırma Devlet Hastanesinde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı Programı neşeli anlara sahne oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan programda konuşan Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Muzaffer Şenveli, " Bandırma Devlet Hastanesine ilk atandığımda yine bir 14 Mart Tıp Bayramı kutlaması yapıyorduk ve bir şey söylemiştim o gün. İnşallah Güney Marmara’nın en iyi hastanesi olmak için elimizden gelen her türlü çabayı yerine getireceğiz, diye. Hastanemizdeki her bölüm, her servis 4 yıl içinde üstün başarı ile bazı bölümler yüzde 400 bazı işlemlerimizde de yüzde 3 bin civarında artış sağladık. Bazı işlemlerde ise Balıkesir’de ilki gerçekleştirmeyi başardık.” dedi.

Başhekim Uzm. Dr. Şenveli, sözlerine şöyle devam etti:

“Balıkesir’de ERCP yapan tek hastaneyiz. Türkiye’nin her yerinden sevk alıyoruz. Genel Cerrah arkadaşlarımız bugüne kadar 300 tane başarılı ERCP vakası gerçekleştirdiler. Kadın Doğum Servisi’ndeki arkadaşlarımız endoskopik cerrahinin iyi örneklerini son iki ay için başarılı bir ameliyatla yerine getirdiler. Ameliyatla bir hastamızı yakın bir zaman içinde sağlığına kavuşturdular. En son geçtiğimiz Cuma günü Çanakkale’den gelen bir hekim arkadaşımızın önderliğinde Üroloji Servisi’ndeki hekim arkadaşlarla Bandırma Devlet Hastanesinde ilk kez kapalı böbrek tümörü ameliyatı gerçekleştirdik. Biz hastayı Cuma günü opare ettik. Ertesi gün hastaya geçmiş olsun demek için gittiğimde taburcu olmuştu. Şimdi bu yıl içinde ek binamız hizmete girecek. Bu ek bina özellikli bir ek bina. İçinde 7 tane ameliyathane, bir tane anjiyo ünitesi, 4+1 Kalp Damar Yoğun Bakımı, 10+2 Reanimasyon Üçüncü Basamak Yoğun Bakımı ve modern bir sterilizasyon ünitesi var. Hastanemizin kalbini oraya taşıyoruz. İki hafta önce Bakanlıktaydık. 6,5 milyon TL’lik yeni cihazlarımız bize verildi. 2018 yılında en büyük hastanelerde yapılan ameliyat türlerinin hepsi hastanemizde yapılacak. Kutsal kitabımızda üç tane meslek övülmüştür. Bunlardan biri yargı, diğeri sağlık üçüncüsü ise eğitimdir. Biz dünyada Allah’ın elini temsil ediyoruz. Şifaya vesile oluyoruz"

Başhekim Şenveli’nin konuşmasının ardından Bandırma İlçe Kaymakamı Günhan Yazar da Tıp Bayramını tebrik eden kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından sağlık çalışanlarını güzel bir sürpriz bekliyordu. Sağlık Memuru Kazım Susur, İdari Personel Adil Oral ve Başhekim Yardımcısı Hüseyin Yetkin’den oluşan mini orkestra birbirinden güzel türkü ve şarkılarla kutlamalara renk kattı. Slow müziklerle dans eden doktorlar, türküler ve birbirinden hareketli şarkılarda da göbek atarak eğlendi. Kutlamalar yapılan kokteyl ile sona erdi.