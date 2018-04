Balıkesir’de Polis Haftası etkinleri başladı

Türk Polis Teşkilatının 173. Yıl Dönümü etkinlikleri bugün Balıkesir’de İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı.

Türk Polis Teşkilatının 173. Yıl Dönümü etkinlikleri Atatürk Anıtında düzenlenen törenle başladı. Törende Garnizon ve 9.Ana Jet Üs Komutanı Kemal Turan, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Yenikalaycı ve Polis Emeklileri Derneği Başkanı Turan Gürbüz tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. 3.Sınıf Emniyet Müdürü Soner Duran yaptığı konuşmada, “Kuruluşundan bugüne, her şeyden aziz bildiği vatanın bütünlüğü ve halkının huzuru için şehit düşen meslektaşlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımın sunuyorum. Türk Polis Teşkilatı, bir buçuk asrı aşan engin deneyimi, yetişmiş insan gücü, modern donanım ve ekipmanlarıyla, hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan üstlendiği kutsal görevini, yüksek sorumluluk bilinci, büyük bir vatan sevgisi ve hizmet aşkıyla sürdürmeyi ilke edinmiştir. Bugüne kadar, asayiş ve huzurun temininde yaptıklarıyla göz dolduran teşkilatımız, bugünden sonra da, şerefli mazisinden ve milletinden aldığı güçle insan haklarına saygılı, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, Demokratik, Laik ve Sosyal bir Hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli kurumlarından biri olmaya devam edecektir. 172 yılı, şan ve şerefle geride bırakan teşkilatımız, 173. yılına girerken sadece ülkemizde değil, dünya çapında birçok ülkede saygın bir yer edinmiş olmanın, haklı gururunu ve onurunu taşımaktadır. Her türlü zorlu koşullarda operasyon kabiliyetine sahip Özel Harekat polislerimizin, başarılı "Zeytin Dalı" harekatındaki katkıları da, bunun en güzel örneğidir. Büyük Türk Milletinin desteğiyle, Emniyet Teşkilatımızın, demokrasiye sahip çıkmak üzere vermiş olduğu cansiperane mücadele, 15 Temmuz hain darbe girişimini engelleyen en etkili unsurlardan biri olmuştur. İl Emniyet Müdürlüğümüzde görevli yaklaşık 3.000 polisimiz gece gündüz demeden, huzurlu günler inşa etme çabalarıyla, Balıkesir ili emsal illere kıyasla, asayiş ve huzurun en fazla tesis edildiği iller arasında yerini almıştır. Bunu başta Sayın Valimiz olmak üzere yerel yönetimlerimize sivil toplum örgütlerimize, yerel basın emekçilerimize ve her daim yanımızda olarak desteklerini esirgemeyen halkımıza borçluyuz. Bu destekle, yasaların bize vermiş olduğu yetkiler dahilinde, suç ve suçlularla mücadeleye aynı kararlılıkla devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Sözlerime son verirken, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazi ve emeklilerimizi minnetle anıyor, bundan sonraki yaşamlarında sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum. Ayrıca, her türlü destekleriyle her zaman yanımızda olan fedakâr ailelerimize de şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyorum” dedi.

Atatürk Anıtında etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.