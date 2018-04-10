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Balıkesir Ticaret Borsa’sında seçim heyecanı

Balıkesir Ticaret Borsası seçiminde oy verme işlemi bu sabah 9’da başladı. Mevcut başkan Faruk Kula’nın tek listesinin oylandığı seçimde 118 delege oy kullanacak. Başkan Kula 26 yıldır aralıksız görevde olduğunu hatırlatarak “Son...

Balıkesir Ticaret Borsa’sında seçim heyecanı

Balıkesir Ticaret Borsası seçiminde oy verme işlemi bu sabah 9’da başladı. Mevcut başkan Faruk Kula’nın tek listesinin oylandığı seçimde 118 delege oy kullanacak. Başkan Kula 26 yıldır aralıksız görevde olduğunu hatırlatarak “Son...

10 Nisan 2018 Salı 13:58
Balıkesir Ticaret Borsa’sında seçim heyecanı

Balıkesir Ticaret Borsası seçiminde oy verme işlemi bu sabah 9’da başladı. Mevcut başkan Faruk Kula’nın tek listesinin oylandığı seçimde 118 delege oy kullanacak. Başkan Kula 26 yıldır aralıksız görevde olduğunu hatırlatarak “Son 4 yıl için bugün tekrar seçim yapıyoruz. Bu dönemi de bitirdikten sonra Balıkesir’de borsa başkanlığını da bırakacağım”dedi.

Balıkesir Ticaret Borsası’nın bu gün gerçekleştirilen seçiminde oy verme işlemi sabah 09.00’da başladı. Mevcut başkan Faruk Kula’nın listesinin yer aldığı seçimde 118 delege saat 17.00’a kadar oy kullanabilecek. Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula oy verdikten sonra yaptığı açıklamada “Bugün ticaret borsamızın seçimlerini şu anda yapmakla görevliyiz. Ben 26 yıldan bu yana bu kurumun kesintisiz olmak şartıyla başkanlığını yapan bir arkadaşınızım. 26 yıllık görev sürem içerisinde kurumu daha ileriye götürebilmek için bütün imkanlarımla arkadaşlarımızla beraber çalıştım. Birlik ve beraberliği şehirde sağlamak için uzun mücadeleler vermiş bir insanım bunu Balıkesir halkıda bilir. Ben geçen ticaret odası seçimlerinde de söyledim. Bizim seçimlerimiz üyeler tarafından yapılan bir seçimdir. Eğer üyelerin senin yapmış olduğun görevi layıkıyla yapmadığına kanaat getirirse seni görevinden değiştirir. Başka yapabileceğine inandığı kişiyi göreve getirir. Bu kurumda üyelerimize bize 26 yıldır güvenmiş bir 4 yıl için bugün tekrar seçim yapıyoruz. 4 yıl için daha güven oyu almak için bugün seçimini yapıyoruz. Bu dönem bittikten sonrada Balıkesir’de bazı spekülasyon yapanlar var şer güçler var. Onlara cevap olarak söylüyorum. Ben bu dönemi de bitirdikten sonra Balıkesir’de borsa başkanlığınıda bırakacağım. Geriden gelen gençlere bırakacağım ama hiç bir zaman öle çığırtkanlık yapanlara bırakmayacağız onu söylemeliyim. Layık olan kişileri yapacağız hak eden kişileri yapacağız. Balıkesir’i daha iyi yerlere götürmek için el birlik mücadele edeceğiz”dedi.
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