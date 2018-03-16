Balıkesir Liseliler 18 Mart’a hazır

Balıkesir Liseliler Derneği tarafından düzenlenen toplantıda Başkan Abdi Kahyaoğlu 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’nci yıl dönümü etkinliği programı hakkında bilgiler verdi.

Balıkesir Liseliler Derneği tarfından ilki geçen sene düzenlenen ve bu yıl valilik programına dahil edilen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’nci yıl dönümü programı hakkında bilgiler veren başkan Abdi Kahyaoğlu etkinliğin okulun tarihi binasında başlayacağını ifade ederek “Daha sonra liseliler sülüslerini alıp, temsili olarak Çanakkale’ye uğurlanacak. Özellikle Gazi ünvanı olan okulun tabelasının Gazi Balıkesir Lisesi olarak değiştirilmesini istiyoruz ve bu Gazi kelimesinin her yerde kullanılmasını talep ediyoruz. Geçen yıl ilkinin yaptığımız 18 Mart Keşşaflarını uğurlama etkinliğinin bu yıl ikincisini yapacağız. Geçen sene bizim başlattığımız bu etkinlik ses getirdi. Bu sene Valilik protokolüne girdik. Birde Fenerbahçe Kulübü İstanbul’da Çanakkale Müzesi açıyor. Oraya Anadolu’dan sadece biz Balıkesir Lisesi olarak çağırıldık. Bu bizim için bir onur. Buraya 10 kişilik keşşaf bölüğü gidecek iki idarecimiz ve bir okul öğretmenimiz söz konusu müze açılışına İstanbul’a gidecek”dedi.

’Amacımız bu etkinliği gelenekselleştirmek’

Gazi Balıkesir Lisesi’nin adını her yerde duyurmaya çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Kahyaoğlu “Geçen yıl kiralık kıyafetlerle bu organizasyonu yapmıştık. Bu yıl 36 kıyafeti satın aldık. Ayaklarındaki çarıklar Antep’ten geldi orijinaldir. İki tane tüfeğimiz oldu aksesuar. Bunu yapmamızın sebebi de bizden sonra gelen arkadaşlar bizden sonra gelecek nesil fazla zorluk çekmeden her şey hazır olsun ve bu iş devam etsin düşüncesindeyiz. Pazar günü saat 09.30’da okul merdivenlerinde geleneksel pozu vereceğiz. Geçen sene 15 kişi vermiştik bu yıl orijinal 25 keşşaf var. Arkadaki zevat-ı ekabir de kalabalık olacak. Oradan eski askerlik şubesine yani BASAF’a gidecek olan çocuklar sülüslerini alacaklar. Canlandırma yapacağız. Oradan İstasyona yürüyeceğiz. Bu sene yine Oktay kardeşimizin desteği ile buharlı bir tren getireceğiz. Amacımız bu etkinliği gelenekselleştirmek” şeklinde konuştu.

Sözünü yerine getirmedi

Yaptıkları çalışmaların engellenmeye çalıştığını ve bunu kimsenin başaramayacağını dile getiren Başkan Kahyaoğlu, Balıkesir’de adına bir müzesi bulunan ve devlet sanatçısı olan bir ressamın Balıkesir Lisesi’ne verdiği sözleri yerine getirmediğini ileri sürdü. Yine kendilerine en büyük desteği sağlayanlardan birisi olan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız’a da teşekkürlerini sunan Başkan Kahyaoğlu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı; “Çok iyi bir İl Milli Eğitim Müdürümüz var. Kendisi bir Balıkesir Liseli gibi çalışmalarımıza destek verdi ve katkı sağladı. Kendisini değerli bir insan 4 yıldır bu görevdeyim ama böyle bir il müdürü görmedim. Bizim protokole girmemize neden oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Ayrıca bilindiği üzere okulumuz Gazi bir okul, Gazi Balıkesir Lisesi. Bu seneki pankartımızda Gazi yazacak. Bu da bizim için çok önemli. Liseli olmaktan gurur duyuyoruz. Bizim okulumuz yıllardır Gaziymiş ama kimsenin haberi yok. Yazışmalardan ortaya çıkıyor. Gazi ünvanı olan okul Gazi değil niye kimse farkında değil. Biz şimdi okulun tabelasının Gazi Balıkesir Lisesi olarak değiştirilmesi için talepte bulunup çalışma yapacağız”.