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Balıkesir Emniyeti’nden özel güvenlikçilere eğitim

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nın başlattığı eğitim programı çerçevesinde Balıkesir il merkezinde görev yapan 3 bin 654 güvenlik görevlisine Emniyet Genel Müdürlüğü Baş Müfettişleri tarafından...

Balıkesir Emniyeti’nden özel güvenlikçilere eğitim

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nın başlattığı eğitim programı çerçevesinde Balıkesir il merkezinde görev yapan 3 bin 654 güvenlik görevlisine Emniyet Genel Müdürlüğü Baş Müfettişleri tarafından...

13 Şubat 2018 Salı 12:37
Balıkesir Emniyeti’nden özel güvenlikçilere eğitim

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nın başlattığı eğitim programı çerçevesinde Balıkesir il merkezinde görev yapan 3 bin 654 güvenlik görevlisine Emniyet Genel Müdürlüğü Baş Müfettişleri tarafından 5 gün sürecek bilinçlendirme eğitim dersleri başladı.

Balıkesir ili genelinde görev yapan 3 bin 654 özel güvenlik görevlilerine görev ve sorumlulukları iş çevrelerinde karşılaştıkları sorunlar ve çözümleri ast üst sorumlulukları, görev yetki alanları ve benzeri birçok konuda eğitim verildi. Balıkesir Lisesi Konferans salonunda başlayan bilinçlendirme eğitiminde Emniyet Genel Müdürlüğünden gelen Polis Baş Müfettişleri özel güvenlik personellerine karşılaşacağı zorluklarla ilgili bilgiler verdi.

Balıkesir Lisesinde başlayan bilinçlendirme dersleri saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrası Özel Güvenlik Şube Müdürü Serkan Koca’nın açılış konuşması sonrası başladı. Polis Baş Müfettişi Adnan Çetiner, güvenlik görevlilerine ilk derste vatandaşlarla etkili iletişim, genel kolluk ilişkiler, güvenlik tedbirleri ve yetki ve sorumluluklarını anlattı.

Balıkesir Lisesinde başlayan bilinçlendirme eğitimi 5 gün sürecek. Açılış törenine Balıkesir İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve İl Emniyet Müdür yardımcıları da katıldı.
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