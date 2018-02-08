Balıkesir 2023’e hazırlanıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, önceki gün Ankara’ya giderek bir dizi ziyaretlerde bulunup, projeler ile ilgili destek istedi. Şehir 2023 Projesi’ne Balıkesir’in de dahil olduğu müjdesini veren Başkan Kafaoğlu, Teknokent Projesi’nin temelinin Nisan ayında atılacağını söyledi.

Balıkesir’de önümüzdeki günlerde başlatılacak olan projelerin takibi ve ilgili bakanlıklardan alınacak destekler için önceki gün Ankara’ya çıkarma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Ankara’dan oldukça mutlu döndü. “Şehir 2023 Vizyonu” çalışmaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Refik Tuzcuoğlu’nun da katılımlarıyla toplantı gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Genel Sekreter Mehmet Gürbüz, uzun zamandır üzerinde çalışılan projeye 4. İl olarak Balıkesir’i de ekletmeyi başardılar. Bu proje kapsamında Balıkesir, pilot iller arasına girerken; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2023’deki hayal edilen iller için örnek projeleri hazırlamasının ardından Balıkesir’de bu projelerin tamamından faydalanma imkanı bulacak.

Ankara ziyaretleri arasında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’yü de ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Teknokent projesi ile ilgili gelinen son noktayı Bakan Özlü’ye aktarırken, projenin temel atma aşamasına geldiğini söyledi.

İlgili projeye ilişkin Bakan Faruk Özlü bakanlık olarak her türlü desteği verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini dile getirirken, Nisan ayında gerçekleştirilecek temel atma programına mutlaka katılacağını söyledi.

Öte yandan Ankara ziyaretleri kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ramazan Yıldırım’ı ziyaret ederek OSB genişleme alanı ve yatırımlara ilişkin fikir alış verişinde bulundu. Ziyaretler kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirbaş’ı da ziyaret eden Başkan Zekai Kafaoğlu, diğer projeler ile ilgili temaslarda bulundu.