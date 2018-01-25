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Ayvalık’ta ücretsiz kanser taramaları sürüyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan kanser taramaları sürüyor.İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Onur Koçak’ın denetiminde gerçekleşen taramalara bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500 vatandaşın katıldığı...

Ayvalık’ta ücretsiz kanser taramaları sürüyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan kanser taramaları sürüyor.İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Onur Koçak’ın denetiminde gerçekleşen taramalara bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500 vatandaşın katıldığı...

25 Ocak 2018 Perşembe 18:22
Ayvalık’ta ücretsiz kanser taramaları sürüyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan kanser taramaları sürüyor.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Onur Koçak’ın denetiminde gerçekleşen taramalara bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500 vatandaşın katıldığı öğrenildi. KETEM birimince HPV DNA testinin yapıldığı taramalar vatandaşlar tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Rahim ağzı kanseri için 40-69 yaş arasındaki kadınlar; meme kanseri için 50-70 yaş aralığındaki kadınlar, bağırsak kanseri için ise 50-70 yaş aralığındaki kadın ve erkekler taramaya katılabiliyor. İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen ve ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda konuşlandırılan Sağlıklı Yaşama Aracı’nda da ilçede süren kanser taramaları çalışmaları hakkında da brifingler veriliyor.

Ayvalık İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Onur Koçak, ücretsiz kanser taramalarının İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Aile Sağlık Merkezleri’nde sürdüğünü hatırlatarak, “Momografi dediğimiz meme kanseri taramaları da Ayvalık Devlet Hastanesi’nde yapılmaktadır. Asla unutulmamalıdır ki kanser hastalığında erken teşhis hayat kurtarmaktadır. Bizce kanserden değil, bu hastalığın geç teşhis edilmesinde korkulmalıdır. Bu yüzden de halkımızın bu ücretsi taramaları yaptırmalarının son derece önemli olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.
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