Ayvalık’ta polisin 173. Kuruluş yıldönümü coşkusu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173. yıldönümü yurt genelinde olduğu gibi, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde de törenlerle kutlanıldı.

Ayvalık’ta; saat 10.00’da İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Sarımsaklı’da bulunan Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün çelenklerinin Atatürk Anıtına sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve istiklal marşının bir ağızdan okunmasıyla sürdü.

Törende; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Cumhuriyet Başsavcısı Metin Tokel, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Ahmet Erkan, Sarımsaklı Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Tok, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Fikret Bakır, daire amirleri, gaziler ve şehit aileleri, siyasi partilerle ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polis memurları, Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören ve etkinliğe polis kepleri giyerek katılan zihinsel engelli öğrenciler ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Törende konuşan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Fikret Bakır, 10 Nisan 1845 tarihinin ilk kez ‘Polis’ adının kullanıldığı ‘Polis’ adıyla İstanbul’da yeni bir teşkilatın kurulduğu tarih olduğunu vurgulayarak, “Yeni kurulan polis teşkilatının görevleri yine aynı tarihte yayınlanan Polis Nizamnamesi’nde belirtilmiş ve bu durum yabancı elçiliklerle bir yazı ile duyurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren gelişerek, ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamada, devletimizin bölünmez bütünlüğüne yönelik her türlü faaliyetlere karşı koymada önemli görevler üstlenen Türk Polis Teşkilatımız, yaptığı hizmetlerle milletimizin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. “ dedi.

Türk Polis Teşkilatı’nın aradan geçen 173 yıllık süreçte, sürekli gelişmeler göstererek önemli mesafeler kat ettiğine işaret eden Fikret Bakır, “Dünyada ve Türkiye’de medyana gelen değişim ve gelişmeleri takip ederek, kendini sürekli yenilemiş, vatandaşlarımızın beklentilerine cevap veren çağdaş hizmet anlayışını ortaya koyma gayreti içerisinde olmuştur. Suçların önlenmesinde, ve aydınlatılmasında çok önemli olduğunun bilinciyle, vatandaşlarımızın desteğini almaya yönelik toplum destekli polislik hizmetlerine önem verilmesi, iletişim ve bilgisayar teknolojilerinin etkin şekilde kullanılarak vatandaşa en kısa sürede hizmet verilmesine yönelik çalışmalar, teknolojik imkanlardan en üst düzeyde yararlanma bunların arasında sayılabilir. Polisimiz, eğitimiyle, meslek kültürü ve etiğiyle, 1763 yıllık köklü mazisiyle her geçen gün daha ileriye gitmektedir. Vatanına, milletine bağlı olan polisleriyle de ileriye gitmeye devam edecektir. Polisimiz Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne dayanan bir anlayış içerisinde ve bunların teminatı olarak görev yapmaktadır” diye konuştu.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Fikret Bakır’ın konuşmasını tamamlarken, Emniyet Müdürlüğü’nden emekli babası Fethi Bakır’ın polislik üzerine yazdığı anlamlı şiiri de seslendirildi.

Törenin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki araçlarla yapılan kortejde ise; Ayvalık Belediyesi Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki engelli öğrenciler araçlara bindirilerek şehir turu attı.

Şehit polisler için pilav-ayran ve lokma hayrının dağıtıldığı etkinlikte; vatandaşlara ikramları Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan’ın yanı sıra Sarımsaklı Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Tok, Garnizon Komutanı Merkez Albay Fevzi Koyuncu ve protokol üyelerikendi elleriyle vatandaşlara dağıttılar.

Ayvalık’taki kutlama etkinlikleri; Kaymakam Görgülüaslan’ın öncülüğündeki protokol üyeleri ve vatandaşlara Merkez Polis Karakolu bünyesindeki polis lokalinde çeşitli ikramlarda bulunulmasıyla sona erdi.