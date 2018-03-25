Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 16°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116603
ALTIN
172.438
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6086
EURO
4.9052

Ayvalık’ta Panagıa Phaneromeni Ayazması yeniden turizmin hizmetinde

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Panagıa Phaneromeni Ayvalık Ayazması’nın restorasyonu Ayvalık Belediyesi ve birçok gönüllülerin işbirliği ile tamamlanarak kültür ve turizm alanında hizmete sokuldu.Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir...

Ayvalık’ta Panagıa Phaneromeni Ayazması yeniden turizmin hizmetinde

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Panagıa Phaneromeni Ayvalık Ayazması’nın restorasyonu Ayvalık Belediyesi ve birçok gönüllülerin işbirliği ile tamamlanarak kültür ve turizm alanında hizmete sokuldu.Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir...

25 Mart 2018 Pazar 18:28
Ayvalık’ta Panagıa Phaneromeni Ayazması yeniden turizmin hizmetinde

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Panagıa Phaneromeni Ayvalık Ayazması’nın restorasyonu Ayvalık Belediyesi ve birçok gönüllülerin işbirliği ile tamamlanarak kültür ve turizm alanında hizmete sokuldu.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, ÇEKÜL Vakfı Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, TKB’nin üyesi 120 belediye başkanın katıldığı Tarihi Kentler Birliği Ayvalık Bölge toplantısı sonrası hizmete sunulan Ayazma bu tarihten itibaren ziyaret edilebilecek.

Restorasyonu tamamlanan Panagıa Phaneromeni Ayazması’nın açılış töreninde konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, “Kentsel sit alanı içerisinde yer alan Ayazma, dar sokaklarla çevrili. Bu dar sokaklarda 19. Yüzyıla ait eski dokuyu oluşturan evler yer almaktadır. Ayazma kutsal su anlamına geliyor ve bu suyu içen kişiye şifa verdiği, arzularının gerçekleştiğine inanılıyor. İnanç gözetmeksizin herkes son yüzyıllarda ayazmaları ziyaret ediyordu. Panagia Ortodokslarca Meryem Ana’ya verilen addır. Phaneromeni ise canlanan yeniden doğan anlamına gelir. Ayvalıklı Evaggelini isimli 1851 yılında 16 yaşlarında bir kız çocuğunun görmüş olduğu rüya sonucu burası kazıldı. 1852 yılında Meryem Ana’nın ikonası ve kutsal su bulundu ve 1890 yılında buraya büyük bir Ayazma inşa edildi. Yani burası Meryem Ana için yapılmıştır. Neo-klasik üslupla ve Ayvalık’ın yöresel malzeme olan sarımsak taşı kullanarak yığma sistemde inşa edilen Ayazma, yenileme çalışmaları sonucunda sadece Ayvalık’ın tarihi dokusuna değil, ulusal kültür mirasımıza çok önemli bir kazanım oldu. Çevre de sosyal alanlar oluşturup, bu sokaklarda insanların uzun süre vakit geçirmesini sağlamak istiyoruz” dedi.

Son Güncelleme: 25.03.2018 18:40
Anahtar Kelimeler:
Gökhan GörgülüaslanRahmi GençerPanagıa Phaneromeni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti’den huzurevi ziyareti
AK Parti’den huzurevi ziyareti
Burhaniye’de zeytin ve zeytinyağı molası verdiler
Burhaniye’de zeytin ve zeytinyağı molası verdiler
155 şişe kaçak içki ele geçirildi
155 şişe kaçak içki ele geçirildi

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim