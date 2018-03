Ayvalık’ta okul rehberlik toplantısında çocuk ihmal ve istismarının engellenmesi için alınacak tedbirler masaya yatırıldı

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, "Savunmasız bir çocuğun aldığı yahut alacağı muhtemel yaraya yabancı kalmanın vebali her birimizin boynunda olacaktır" dedi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Planlama ve Koordinasyon toplantısında, ihmal ve istismar konularına ilişkin alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan başkanlığında ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır’ın koordinasyonunda yapılan toplantıya, Ayvalık Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Uzman Psikologu Deniz Karasapan ve ilçedeki okullarda görev yapan rehber öğretmenler katıldı. Cunda Uygulama Oteli’nde, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır’ın selamlama konuşmasıyla başlayan koordinasyon toplantısında, özellikle ihmal ve istismar konularına ilişkin alınacak tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Okullarda, herhangi bir bakımdan risk taşıyan öğrencilerin durumlarıyla daha yakından ilgilenmenin koşulları, suça ya da ihmale uğramadan ne gibi koruyucu tedbirler alınabileceği, toplantının ana gündem maddelerini oluşturdu.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık’ta yaklaşık bin öğretmen ve on bin öğrenciyle 30-40 bin kişiye ve hatta ilçe nüfusunun neredeyse yarısına temas eden bir kitle olduklarını belirterek, “Dolayısıyla çocuklarımızın eğitim-öğretiminin yanı sıra, onların kılına dahi zarar gelmemesi, her türlü istenmeyen davranış ve durumdan korunmaları için de alınacak tedbirler hususunda diğer paydaşlarımızla birlikte camiamıza, bilhassa rehber öğretmenlerimize büyük bir görev düşmektedir. Aksi takdirde, savunmasız bir çocuğun aldığı yahut alacağı muhtemel yaraya yabancı kalmanın vebali her birimizin boynunda olacaktır. Bugüne kadar okullarımızda rehberlik ve danışma hizmetlerini özverili şekilde yürüten tüm öğretmenlerimize, idarecilerimize ve her fırsatta bu konuya gösterdiği ihtimamın altını çizen, çalışmalarımızda bizlerden yardım ve desteğini esirgemeyen Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan’a bu vesileyle teşekkür ediyorum” dedi.

İlçe kaymakamı Gökhan Görgülüaslan ise, öğrencileri gözlemlerken, çocuğun genel seyrinde fark edilecek değişik durumları ihmal etmeksizin doğru değerlendirmekle çalışmaların başlaması gerektiğini söyleyerek, “Çünkü kanaatimce asıl önemli olan nokta, çocuk herhangi bir suç, ihmal ya da istismarın konusu olmadan evvel neler yapabiliriz, ne gibi koruyucu tedbirler alabiliriz, bunları doğru planlamak. Toplantımızın amacı da zaten bu tedbirlerin işin uzmanları olan siz rehber öğretmenlerimiz ve sosyal hizmetler görevlileri nezdinde istişare edilmesidir. Öğretmenler olarak ilk basamakta öğrencileri biz değerlendirelim. İkinci evrede ise gerekmesi durumunda vaka bazında sosyal hizmetleri bilgilendirelim. Çocuklarımızla ilgili risk ve dezavantajlı olma hallerini tespit etme yöntemlerini doğru belirleyelim. Bu tanı üzerinden tedbirlerin neler olabileceği hususunda titiz çalışmalar yürütelim. Gözlem ve önerilerimizi düzenli olarak raporlaştıralım. Bütün bu adımları özenli şekilde atmamız halinde ben inanıyorum ki daha fazla çocuğun görünür, görünmez yarasına merhem olabiliriz ve onların her şartta devletin himayesi ve koruması altında güvende olduklarını hissettirebiliriz” diye konuştu.