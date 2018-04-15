Ayvalık’ta ATO ’Şensal’ dedi

Ayvalık Ticaret Odası’nın heyecanlı seçimi tamamlandı. Mavi ve beyaz listelerin yarıştığı seçimlerde meslek komiteleri ile oda meclis üyeliklerinin galibi Aydın Şensal’ın liderliğindeki beyaz liste oldu.

ATO Başkanı Benhan İbrahim Kantarcı, Yönetim Kurulu üyeleri Halil Kantarcı ve İbrahim Sakallı ile birlikte tekrar aday olmadıkları seçimlerde ATO’nun eski başkanlarından Ziya Şensal’ın oğlu zeytinyağı sanayicisi Aydın Şensal ile ilçenin tanınmış turizmci ve eğitimcilerinden Ali Gür başkanlık için yarıştı.

9 Meslek Komitesi arasında ATO Meclisi’nin oluşturulması için gerçekleşen seçimler Ayvalık Ticaret Odası Meclis Salonunda yapıldı. Sabah saat 09.00’da başlayan seçimlerde oda üyeleri, 9 meslek komitesinin beyaz ve mavi listeler arasından belirlemek için oy kullandılar. Saat 17.00’de sona eren oy kullanma işleminin ardından ise ardından ise oylar sayılırken, her iki listede yer alan adayların heyecanı ise adeta doruğa tırmandığı gözlendi.

Yapılan sayımlarda; Madencilik ve Sanayi Makineleri Komitesi’nin belirlendiği 9 nolu sandıkta, Ali Gür’ün mavi listesi 41 oy, Aydın Şensal’ın beyaz listesi de 39 oy aldı. İnşaat Sanayi Komitesi’ni belirleyen 8 nolu sandıkta; 1 oy geçersiz sayılırken, mavi listeye 57, beyaz listeye ise 37 oy çıktı.

Kereste ve Yapı Malzemelerini Meslek Komitesi’nin belirlendiği 7 nolu sandıktan mavi liste 27, beyaz liste 10 oy alırken, turizm komitesini belirleyen 6 nolu sandıkta da; 1 oy geçersiz olmak üzere mavi liste 24 oy, beyaz liste ise 57 oy aldı.

Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komitesinin belirlendiği 5 nolu sandıktan beyaz listeye 16, mavi listeye 13 oy çıkarken, Tekstil Mobilya ve Elektronik Eşya Komitesini belirleyen 4 nolu sandıkta 1 oy geçersiz olmak üzere mavi listeye 25, beyaz listeye 36 oy geldi.

Gıda ve Tarım Ürünleri Meslek Komitesi’nin belirlendiği 3 nolu sandıkta; mavi liste 24, beyaz liste 30 oy aldı. Sigortacılık ve Kuyumculuk Komitesini belirleyen 2 nolu sandıkta mavi liste 27, beyaz liste 14 oy alırken 2 oy geçersiz sayıldı.

1 numaralı Zeytin ve Zeytinyağı Meslek Komitesi sandığında ise; beyaz listeye 41 mavi listeye 31 oy çıktı.

Buna göre; 21 kişiden oluşacak ATO yönetim kuruluna mavi listeden 10 kişi listeden, seçimi kazanan Aydın Şensal’ın liderliğindeki beyaz listeden ise 11 kişi girmiş oldu.

Seçimleri kazanan Aydın Şensal’ı ilk tebrik eden rakibi Ali Gür ile ATO’nun eski başkanlarından babası Ziya Şensal oldu. Gür, Şensal’a başarılar dilerken, iki rakibin dostluk içerisinde sürdürdükleri seçim yarışı da birlik ve beraberlik içerisinde tamamlanmış oldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre ATO’nun yeni yönetimi

Resmi olmayan verilere göre, ATO’nun yeni yönetimi Aydın Şensal’ın öncülüğünde; Mustafa Cömert, Osman Özdoğan, Ahmet Ürgüplü, Cafer Caylan, Aziz Arslan, Mustafa Büyükçıvgın, Fatih Saraçoğlu, Özgün Uygun, Hüseyin Şalmanlı, Leyla Süner, Tülay Lale, Namık Zafer, Mehmet Babayiğit, Ali Uçar, Mehmet Sıray, Ali Pehlivan, İbrahim Ulaş, Suat Akın, Yusuf Yılmaz ve Metin Akkuş isimlerinden oluştu.

Ayvalık Ticaret Odası’nın yeni yönetim kurulu üyeliklerine seçilenlerin isimleri ile ATO Meclis Başkanı ise 21 Nisan günü yapılacak meclis toplantısında kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Şensal, birlik ve beraberlik mesajları verdi

Seçimlerin ardından muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Ticaret Odası’nın yeni başkanı Aydın Şensal, seçimlerde aday olan herkesin aynı çatı altında arkadaş ve dost olduklarının altını çizerek, “Bundan sonra ATO Meclisi’nde hep birlikte olacağız. Güzel ve karma bir ekip oldu. Çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Rakibimiz olan listedeki tüm arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Güzel bir sonuç oldu. Ayvalık’ımıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.