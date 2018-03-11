Ayvalık’ta AK Parti’den Vefa Yemeği

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İlçe Başkanlığı tarafından partinin ilçede teşkilatlandığı günden bu yana emek harcayan eski ilçe başkanları ile yöneticiler için Vefa Yemeği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Cunda Uygulama Oteli’nde saat 19.30’da başlayan yemek; AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan ile AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay’ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Vefa yemeğinde; AK Parti Ayvalık İlçe Başkanlığı’nı yapan eski ilçe başkanları; Ali Osman Yazıcı, Melih Çakırca, Hakan Kayaalp, Küçükköy’ün eski Belde Başkanı Suat Akın’ın yanı sıra AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkçü, AK Parti Ayvalık İlçe Kadın Kolları Başkanı Melek Ekşi, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Altınlı ve oldukça kalabalık bir partili hazır bulundu.

Hasan Kıtay, “Hep birlikte el ele yeni Türkiye’ye”

Nezih akşam yemeğinde konuşan AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kıtay, gerçekleştirmiş oldukları buluşmanın, AK Parti’nin süren davasının öylesine, rastgele bir araya gelmiş insan topluluğu olmadığının kanıtı olduğunu savundu.

Toplulukların sadece anlık çıkarları için bir arada bulunduğunu kaydeden Başkan Kıtay, “Biz dava insanları ise ortak geçmişleri, ortak değerleri, ortak hayalleri, ortak hedefleri olan inanan insan topluluğu olduğumuzu bir kez daha göstermiş bulunmaktayız. Bugün burada siz çok değerli büyüklerimin önünde teşkilat başkanı olarak bulunmanın onurunu, gururunu ve bununla birlikte heyecanını yaşıyorum. Partimizin kuruluşundan bu yana görev yapmış burada bulunan tüm ilçe başkanlarımızla birlikte çalışmış olan bir kardeşiniz olarak, devir aldığımız emaneti, bayrağı en iyi şekilde sahip çıkıp tüm teşkilatımızla eski ve yeni demeden, hep birlikte el ele vererek Yeni Türkiye’nin, Yeni Ayvalık’ını inşa etmek için hayallerimizi, hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Tüm kademe teşkilatlarımla, paylaştığım, ısrarla ifade ettiğim tek şey; inanmak, inanmak, inanmaktır. İnanıyorsanız, başarmışsınızdır. Bugün il başkanımızın, başkanlığında sandık başkanları toplantımızı gerçekleştirdik. Başkanımızın ve bizimde çok önemsediğimiz sandık yönetimlerimizi en iyi şekilde yapılandırarak, sokak sokak, kapı kapı dolaşarak, çalışacak azimle , inançla derdimizi anlatacak, Ayvalık’ın derdiyle dertlenecek ve Ayvalık’ımızı Ak Belediyecilik ve dev hizmetlerle buluşturacağız” dedi.

Ülke olarak çok zor bir dönemden geçildiğinin altını çizen AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay, “Tüm şer odakları karşımızda birleşmiş, tüm dünyaya karşı mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin en önemlisini 2019’da vereceğiz. 2019’da Yerel Seçimler, Başkanlık Seçimi ve milletvekili seçimleri olmak üzere 3 önemli seçim gerçekleştireceğiz. Bizler Ayvalık olarak bu 3 seçimde de elimizden gelen gayreti sarf edecek mücadelemizi vereceğiz. Buradan hatırlatmak istediğim bir şeyde; verdiğimiz mücadelenin sadece Ayvalık için olmadığı, sadece Balıkesir için olmadığı, sadece ülkemiz için olmadığıdır. Verdiğimiz mücadele tüm Müslüman coğrafyası için olduğunu, tüm ümmet için olduğunu, Gazze’deki, Afganistan’daki, Somali’deki, Bosna’daki anaların duasında; dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın olduğunu, bizlerin olduğunu hatırlatmak istiyorum.” diye konuştu.

AK Gençlik ve AK Kadınlardan birlik ve beraberlik mesajları

Gecede konuşan AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Altınlı ile İlçe Kadın Kolları Başkanı Melek Ekşi de yaptıkları konuşmalarda; AK davaya gönül vermişlerin bir araya gelmesiyle; bir olmanın, diri olmanın ve hep birlikte olmanın sevincini yaşadıklarını vurguladılar.

Hasan Demiraslan, “Bizim sevdamız koltuk sevdası değil, davamızdır”

Vefa yemeğinde konuşan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan ise; il kongresi öncesinde Balıkesir’de de bir vefa yemeği düzenlediklerini ve bu yemeğe, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana görev alan herkesi davet ettiklerini belirterek, “Ama bu yemeğe sadece başkan düzeyinde olanları davet edebildik. Partimizde görev almış tüm ilçe başkanlarımızı, gençlik ve kadın kolları başkanlarımızı, meclis üyelerimizi bir araya getirdik. Çok anlamlı bir gün geçirdik. Bizler siyasetçiyiz. Zaman zaman ters düştüğümüz, bazı konulara farklı açılardan baktığımız, yarış yaptığımız, mücadele ettiğimiz arkadaşlarımız da olabiliyor. Ama ne kadar çok mücadele ettiysek, ne kadar şahsımı üzen arkadaşım varsa, sonuçta onlar bizim dava arkadaşlarımız, bizzat onları ben telefon ederek çağırdım o toplantıya ve sağolsunlar hepsi de geldi. O toplantıda samimi olduğumuz gösterdik. Bizim meselemizin memleket meselesi olduğunu, davamızın büyük olduğunu dosta, düşmana karşı göstermiş olduk. Katılan arkadaşlarımız da aynı mesajı verdiler. Onlar da, ‘Bizim için önemli olan davamızdır. Bizim sevdamız koltuk sevdası değildir’ dediler. Bunun üzerine bizde bu toplantının aynısını ilçelerimizde de yapmak istedik. Bugün de ilk olarak Ayvalık’tan başladık. İnşallah önümüzdeki günlerde Balıkesir’imizin 20 ilçesinde de bu toplantıları Nisan’ın 10’una kadar gerçekleştireceğiz. Böylelikle tüm Balıkesir’e bizim sevdamızın koltuk olmadığını, bu görevlerin gelip geçici olduğunu, bugün biz isek; bu koltuklarda yarın başka arkadaşlarımızın olacağını tüm dosta ve düşmana da göstermiş olacağız” dedi.

Türkiye gündemiyle, Afrin’de süren harekâta da değinen Hasan Demiraslan, ‘dünya lideri’ olarak nitelediği Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın öncülüğünde Afrin’den de, akabinde 2019 seçimlerinden de zaferle çıkacaklarını vurguladı.

Birlik ve beraberlik görüntüleri verdiler

Toplantıda söz alan Ayvalık Ak Parti eski İlçe Başkanı Ali Osman Yazıcı ise, “Bu çok güzel bir birlik ve beraberlik. Bunun çok daha önceleri yapılması gerekiyordu. Biz Balıkesir’de düzenlenen yemeğe de katılmıştık. Çok güzel olmuştu. Bu tür aktivitelerin devamını diliyorum” dedi.

Vefa yemeğinin ardından, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan ile Ayvalık AK Parti’nin eski ilçe başkanlarıyla, halen görev başında bulunan mevcut İlçe Başkanı Hasan Kıtay birlik ve beraberlik görüntüleri oluşturdu.