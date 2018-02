Ayvalık’ta AK Gençlik’ten TSK’ya ‘Afrin’ desteği

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkan ve yönetimi, İlçe Askerlik Şubesi Başkanı Kamil Ezer’i ziyaret ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin Harekatı için ellerinden gelen tüm desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, ihtiyaç halinde Afrin’de seve seve savaşmak üzere gidebileceklerini vurguladılar.

Ayvalık Askerlik Şubesi binasında gerçekleşen ziyaret; AK Parti Ayvalık İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Altınlı’nın öncülüğünde gerçekleşti.

Ziyarette konuşan, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Altınlı, terör odaklarına karşı Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayip Erdoğan’ın emriyle başlatılan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin büyük bir başarıyla sürdürdükleri Afrin Harekâtı’nda şehit düşen Mehmetçiklere başsağlığı diledi.

Vatan savunması adına Suriye’deki terör odaklarının yok edilmesi için AK Parti’nin Türkiye genelindeki tüm gençlik kolları üyesi gençlerin Afrin Harekatı’na gönüllü olarak katılmayı istediklerine işaret eden Başkan Altınlı, “Bu vatan için hepimiz her zaman canımızı vermeye hazırız. Biz, her şeyden önce Türk Gençliği’nin birer ferdi olarak hiçbir zaman savaştan kaçınmayız. Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef gösterdiği her yerde mücadelemizi vermekten de asla yılmayız. Bu noktada bizler de her birimiz bugün burada Cumhurbaşkanımıza her fırsatta “Reis bizi Afrin’e götür” nidalarıyla haykırdığımız gibi gerektiğinde her an için Afrin’de ve bu kutsal vatanın her köşesinde asker olmaya, Mehmetçiklerimiz gibi şehit olmaya hazırız. Bunun içinde askerlik talep dilekçelerimizi yarından itibaren Askerlik Şubemize teslim etmeye başlayacağız” diye konuştu.

Ayvalık Askerlik Şubesi Başkanı Kamil Ezer ise, AK Partili gençlerin bu taleplerinin ülke genelindeki tüm askerlik şubelerine aynı duyarlılıkla yapıldığını hatırlatarak, AK Partili gençlerin kendisine yönelik gerçekleştirdikleri anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyaret; Ayvalık Askerlik Şube Başkanlığı binası önünde hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.