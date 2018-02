Ayvalıklı şoförlerden Aziz Ciddi’ye güvenoyu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın Olağan Genel Kurul toplantısı geniş bir katılımla gerçekleşti.

Ayvalık Belediyesi’ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleşen genel kurul toplantısı Cumartesi günü saat 13.00’de başladı.

Divan Başkanlığını Balıkesir Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Başkan Vekili Necdet Erkan’ın üstlendiği genel kurul toplantısında, Divan Başkan Yardımcılığına Hayati Seçen, divan katipliği görevlerine ise; Nurettin Aksame, Necdet Berber ve Ayvalık Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Tayfun Hüseyin Oğuz getirildi.

Genel kurulda; Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Ayvalık Vergi Dairesi Müdürü Adem Torun, Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Rıza Tekin, Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen ve kalabalık bir topluluk da hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın bir ağızdan okunmasıyla başlayan genel kurul toplantısı; Faaliyet ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması ve ibrasıyla devam etti.

Tek aday ve tek listenin aday olduğu genel kurulun seçimleri öncesinde konuşan Ayvalık Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aziz Ciddi, odanın 2014 yılında yapılan genel kurulunda kendilerine verilen yetki ile Oda Başkanı, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu üyeleri, iki memur ve bir şoför personeli ile kendilerine ait binada oda üyelerine hizmet verdiklerini hatırlattı.

Ayvalık Şoförler ve Otomobilciler Odası’na ait işlemlerin tabi oldukları 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar kanununa göre yapıldığını kaydeden Aziz Ciddi, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkârlar bilgi sistem kayıtlı bulunan üyelerimizin ve odamızın tüm bilgi ve işlemleri güncel olarak yapılmaktadır. Yeni kayıt olacak üyelerimizin, sicil işlemleri, vize tarihleri geçmiş olan üyelerimizin sicil değişikliği işlemleri, vergi kaydı silinmiş olup 6 aylık süreyi dolduran üyelerimizin siliniş işlemleri ve esnaf sicil işlemleri Balıkesir Esnaf Sicil Memurluğuna gitmelerine gerek kalmaksızın odamız tarafından yapılmaktadır” dedi.

Üyelere seslenen Aziz Ciddi, “Odamız ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla iyi ilişkiler ve diyaloglar içerisinde bulunmaktadır. Üyelerimizin Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK), Vergi Dairesi, Kaymakamlık Makamı, Emniyet Müdürlüğü, Belediye Başkanlıkları gibi kurumlarla yazışmalarda yardımcı olunmuş, üyelerimiz ile beraber gidilip gereği yapılmıştır. İlçemiz Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlandıktan sonra ulaşımda birçok değişiklik olmuştur. Bu değişiklikte şehir içinde çalışan taksi dolmuşlarımız, M plakalı araçlarımız, Sarımsaklı, Altınova Köy Birlik minibüsçü esnafımız belediyenin validatör sistemine dahil olmuşlardır. Bu geçiş sürecinde odamız Balıkesir Büyükşehir Belediyesi UKAME başkanlığınla sürekli irtibat halinde olup üyelerimizin her türlü sorunlarının çözümü için çalışmalar yapılmıştır. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi UKAME komisyonu ile Yapılan yazışma ve görüşmelerimizi neticesinde tahditli olmayan J plakalara sınırlama getirilmiş olup tahditlendirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca S plakalı araçlar için güzergâh izin belgesi düzenlenerek S plakalı araçlar kontrol altına alınmıştır. Servis Araç şoförleri için Milli Eğitim Bakanlığı, Kaymakamlık Odamızca kurslar düzenlenmiş olup üyelerimizin eğitime katılmaları sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Taksici esnafının ÖTV muafiyet kanunundan yararlanmaları için gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını, taksicilerin daha konforlu ve daha güvenli araçlara sahip olmalarının sağlandığını belirten Aziz Ciddi, “İlçemizdeki taksi duraklarının bekleme yerleri ile ilgili gerekli makamlarla görüşülüp düzenleme için söz alınmıştır. Üyelerimizin talepleri doğrultusunda taksici ve minibüsçü esnafımızın fiyat tarifeleriyle ilgili UKAME ile gerekli yazışmalar yapılıp tarifelerin güncellenmesi sağlanmaktadır. Basit usulde vergilendirilen esnafımız için odamızda kurulu bulunan muhasebe bürosunda muhasebe kayıtları tutulup vergi işlemleri beyanları verilmektedir. Üyelerimize güncel konularda bilgi verebilmek için mesaj bilgi sistemi kurulup üyelerimize her konuda bilgi verilmektedir. Odamızın mevcut olan 2006 model Hyundai starex hizmet aracı satılıp yerine 2010 model Fiat Linea marka hizmet aracı alınmıştır. Yine mevcut olan Motosiklet değiştirilip Honda marka 2015 model motosiklet alınmıştır. Her yıl mayıs ayının ilk haftası düzenlenmekte olan Trafik Haftası nedeni ile kurum ve kuruluşlarla gerekli koordine ve çalışmalar yapılarak bastırılması ve dağıtılması öngörülen; plaket, afiş, broşür, kitap, kalem v.s. gibi dokümanları bastırılıp ücretsiz dağıtılmıştır” diye konuştu.

Aziz Ciddi, konuşmasının sonunda, yaptıkları olağan genel kurul toplantısının hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, ebediyete intikal eden oda üyelerine Allah’tan rahmet ve şükranla anmayı da ihmal etmedi.

İşte yeni yönetim

Aziz Ciddi’nin konuşmasının ardından, Ayvalık’ta yıllarca şoförlük yapan emektar şoför esnaflarına plaketler dağıtıldıktan sonra seçime geçildi.

Yapılan seçimlerde; tek aday ve tek liste ile girildi ve genel kurul toplantısına katılan 80 oda üyesinin tamamının oylarıyla Aziz Ciddi, Ayvalık Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın yeniden direksiyonuna geçti.

Odanın yeni dönemdeki Yönetim Kurulu da; Hacı Mehmet Karaguş, Mehmet Eray Eker, Zafer İsmail Yıldız, Süleyman Arslan, Ahmet Şahin Dikmen ve Mustafa İbrahim Mert isimlerinden oluştu.

Ayvalık Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın Denetleme Kurulu’na ise; Ferit Buluş, Fırat Yavaş ve İbrahim Özyavaş getirildi.

Genel kurul toplantısı dilek ve temennilerin ardından sona erdi.