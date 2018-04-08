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Ayvalıklı çevreciler sağlık için yürüdüler

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu, ’Dünya Sağlık Günü’nde yaklaşık 200 kişi ile yürüdü.Alibey adası Hamamcı Mevkiinde yürüyüş parkurundan başlayan ve Ayvalık Kent Konseyi üyelerinin yanı...

Ayvalıklı çevreciler sağlık için yürüdüler

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu, ’Dünya Sağlık Günü’nde yaklaşık 200 kişi ile yürüdü.Alibey adası Hamamcı Mevkiinde yürüyüş parkurundan başlayan ve Ayvalık Kent Konseyi üyelerinin yanı...

08 Nisan 2018 Pazar 19:02
Ayvalıklı çevreciler sağlık için yürüdüler

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu, ’Dünya Sağlık Günü’nde yaklaşık 200 kişi ile yürüdü.

Alibey adası Hamamcı Mevkiinde yürüyüş parkurundan başlayan ve Ayvalık Kent Konseyi üyelerinin yanı sıra Ayvalık Tema, Ayvalık Basketbol Kulübü, Ayvalık Atletizm Kulübü üyelerinince yoğun katılım gösterilen yürüyüşte Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli, Ayvalık İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Onur Koçak, İlçe Jandarma kumandanı Yüzbaşı Özay Dörttepe de yer aldı.

Yaklaşık 5 kilometre süren yürüyüş Parlamenterler Sitesinde son buldu.

Yürüyüşe yaptığı konuşma ile start veren Karayelli katılımcılara teşekkür ederek sağlık için hareket, yürüyüş ve doğanın önemine vurgu yaptı.

Sloganlarının, "Sağlık için hareket et" olduğunu kaydeden Karayelli, bu yıl Dünya Sağlık Günü’nün temasının "Evrensel Sağlık Sigortası" olarak belirlendiğini ve özellikle yoksul ülkelerde Dünya Sağlık Örgütünün yaşlı ve çocukların ücretsiz sağlık hizmetlerine erişimi için çalışmalar yapmayı planladığını söyledi. Başkan Karayelli; etkinliği düzenleyen konseyin; Spor Çalışma Grubu Başkanı Cavit Sarıbey ve yönetimine de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
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