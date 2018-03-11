Ayvalıkgücü Belediyespor’un otomobil çekilişi yapıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin güzide kulüplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor’un ‘Takımına destek ol arabayı kazan’ sloganıyla düzenlediği eşya piyangosunun çekilişi noter huzurunda, ilçe merkezinde Cumhuriyet Alanı’nda halkın geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. Grup’ta mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor yararına Milli Piyango İdaresi’nden alınan izinle düzenlenen piyango çekilişinde en büyük ikramiye olan otomobilin talihli numarasını Bulut Kocaman adlı 6 yaşındaki minik bir çocuk belirledi.

Çekiliş sırasında; Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Güngör Sezer, Başkan Yardımcısı Mehmet Kuran, yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, takım teknik heyeti, taraftarlar ve kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

3 bin adet basılan ve tanesi 100 liradan satışa sunulan çekiliş biletlerinden 2 bin 200 adedinin satıldığı öğrenilen eşya piyangosunun çekilişi Ayvalık 1. Noter Baş Katibi Esengül Sönmez’in nezaretin de yapıldı.

Çekiliş için hazır bulunan vatandaşlara çektirilen toplarla belirlenen talihli numaralardan; 1941 numaralı bilet sahibine elektrikli süpürge, 1080 numaralı bilet sahibine mikrodalga fırın, 2475 numaralı bilet sahibine TV, 1223 numaralı bilet sahibine Çamaşır Makinesi, 1673 numaralı bilet sahibine buzdolabı çıkarken, 0545 nolu biletin sahibine ise çekilişin en büyük ödülü olan otomobil çıktı.

Talihli biletlerin sahiplerinin 15 gün içerisinde kulüp binasına giderek, ödülünü teslim alabileceği bildirildi.

Kulüp Başkanı Sezer adeta isyan etti

Öte yandan düzenledikleri eşya piyangosuna katılımın beklediğinin altında olduğunu savunan kırmızı-beyazlı kulübün Başkanı Güngör Sezer ise ilçedeki işadamları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerine tepki gösterdi.

İş yaptıkları Ayvalık’ın halkının gönül verdiği camiaya bu zümrenin sahip çıkmayışına adeta isyan eden Güngör Sezer, Ayvalık Belediyesi’nin bin adet bilet satın alarak çekilişe en büyük desteği verdiğini söyledi.

İlçedeki oda başkanlarıyla birçok sivil toplum kuruluşunun bir tane bile bilet satın almamasından duyduğu üzüntüyü ifade eden Başkan Sezer, “ilçede faaliyet gösteren büyük bir firmalar, Ticaret Odası, Esnaf Odası ve benzeri odalar bir tane bile bilet satın almadı. Çok kızgınım ve üzgünüm. Oysa ekonomik gelirleri belirli bir düzeyin üstündeki insanlar 2’şer tane bilet satın almış olsaydılar, bugün bu biletlerin tamamı tükenmiş olacaktı. Şu koskoca Ayvalık’tan bin kişi çıkmaz mı?” diye sordu.

Eşya piyangosunun en büyük ikramiyesi olan sıfır kilometre otomobilin bedelinin 100 bin liraya yakın olduğunu ve bu yüzden de bilet bedellerini 100 lira olarak belirlediklerini anlatan Güngör Sezer, çekiliş biletlerinin makul olduğunu savundu.

İlçede faaliyet gösteren derneklerin de kendi üyeleri üzerinde hiçbir yaptırımının olamadığını kaydeden Güngör Sezer, “Ayvalık’ta şu, derneği, bu derneği yüzlerce dernek var. Ben o derneklerin 10 tanesisin, 20 tanesinin başkanlığını bu şartlarda yapamazsam namerdim. Bu ilçede bunların hepsinin hiç kimse üzerinde 5 kuruşluk yaptırımı yok. Üyelerinden 5’er lira, 10’ar lira almış olsaydılar, Ayvalık’ın güzide kulübüne yüzlerce biletin satışını yapmış olacaklardı. Ama olmadı.” diye konuştu.