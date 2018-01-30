Ayvalık Belediye Başkan Rahmi Gençer:

Ayvalık Belediye BAşkanı Rahmi Gençer, ilçedeki hava kirliliğinin önüne doğal gazın gelmesi ile geçileceğini belirterek yetkililerden destek istedi. Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ilçeye doğal gazın gelebilmesi için bu yöndeki çalışmalarını ara vermeden yoğun bir şekilde sürdürdüğünü açıkladı.

Bu kapsamda; Ayvalık Kent Konseyi ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü’ne başvuran Belediye Başkanı Rahmi Gençer, odun ve kömür yakıtı nedeniyle ilçedeki hava kirliliğinin ölçülmesini talep etti.

Başkan Gençer’in talebi üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü, bakanlık bünyesindeki Marmara Bölge Temiz Hava Müdürlüğü bünyesindeki hava ölçüm cihazlarıyla yüklü bir mobil istasyonu Ayvalık’taki Eski Otogar girişine konuşlandırdı.

Ayvalık Belediye Başkanı Gençer; özellikle kalorifer ve sobaların bacalardan saldığı hava kirliliğinin en büyük etkeni olarak kabul edilen karbonmonoksit gazının ilçedeki hava kirliliği üzerinde etkisinin ölçülmesi için yaklaşık 3 ay süresince aktif olacak olan cihazların ilçede faaliyete girmesini yerinde inceledi.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’i incelemeleri sırasında Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli, Konsey Yürütme Kurulu Üyeleri ile CHP Kadın Kolları Başkanı Tülin Çalışıcı ile yönetici arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Hava Kalitesi Ölçüm Aracı içerisinde incelemelerde bulunan Başkan Gençer, çalışmalar hakkında mobil istasyon yetkililerinden bilgiler aldı.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Ayvalık Kent Konseyi ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yaptıkları müracaatın ardından Balıkesir İl Çevre Müdürlüğü tarafından ilçeye Hava Kalite Ölçüm Aracı’nın gönderilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Eski Otogar’a konuşlandırılan mobil Hava Kalite Ölçüm İstasyonu’nun ilçedeki ev ve işyerlerinin bacalarından salınan kömür ve benzeri yakıtların beraberinde getirdiği hav kirliliğinin oranını tespit edeceğini kaydeden Başkan Gençer, “Bakanlık yetkililerimize bu hizmeti için teşekkür ediyorum. 3 ay süresince Ayvalık’ın tam ortasına konuşlandırılan bu istasyonla Ayvalık’ın havası tahlil edilecek ve bu çalışmaların sonucunda elimizde resmi bir rapor olacak. Bu yüzden de bu çalışma son derece önemlidir” dedi.

Ayvalık’ın havasının temiz kalmasının en güzel yolunun, ilçeye doğal gazın getirilmesi olacağının altını çizen Başkan Gençer, “Biz Ayvalık Belediye Meclisi olarak da geçen yıl içerisinde ilçemize doğal gaz gelmesi için resmi müracaatımızı yapmıştık. Hatta doğal gaz hatlarının döşenmesi sırasında ilçemizdeki cadde ve sokaklarda oluşacak olumsuzlukları da Ayvalık Belediyesi olarak karşılama kararı almıştık. Aynı kararı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de almıştı. Şu anda bu mobil istasyonunun 3 ay süresince yağacağı çalışmaların ardından bize verilecek resmi bir rapor ve dokumanlar ise coğrafi olarak ilçemize çok yakın olan Burhaniye’ye kadar gelecek olan doğal gazın Ayvalık’a getirilmesini sağlayabilmek adına bizim için önemli bir sonuç olacaktır” diye konuştu.

Ayvalık’ın daha yaşanabilir bir hale getirilmesi için her alanda çok ciddi çalışmalar yaptıklarını da vurgulayan Başkan Gençer, “Ayvalık’ın havası gerçekten çok temizdir. Çünkü Kaz Dağları’ndan gelen poyraz, denizden esen İmbat rüzgârlarıyla ilçemiz her zaman çok temiz bir havaya sahip olmaktadır. Ama bazı dönemlerde, özellikle rüzgarın esmediği ve alçak basıncın etkin olduğu dönemlerde, bacalardan salınan karbonmonoksit ve benzeri gazlar havamızı çok ciddi anlamda kirletebiliyor. Ama bu durum geçici de olsa Ayvalık’a yakışmıyor. Biz; bugün başlayan Hava Kalitesi’nin Ölçümü’nün ardından planlandığı gibi önümüzdeki 2 yıl içerisinde Ayvalık’a da gelmesi halinde bu sıkıntılardan da kurtulacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullanarak, söz konusu ölçümlerin Ayvalık’ta yapılabilmesine katkı veren Kent Konseyi yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kent Konseyi Başkanı Karayelli memnun

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli de; Ayvalık’ın menfaatine olacak ve ilçenin daha da ileri gidebilmesine katkı verecek her türlü çalışmaya tam destek verdiklerini hatırlatarak, “Bu çalışmaları da elbirliğiyle hemşehrilik bilinciyle yapmaktayız. Ayvalık’ın hava konusunda iki ayrı yüzü var. Bunlardan biri; Kaz Dağları’ndan Poyraz rüzgârıyla gelen temiz havası, diğeri de ise kış mevsiminde kalitesiz kömür kullanımı nedeniyle ortaya çıkan hava kirliliği söz konusudur. Bizden önce de bu Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu’nun ilçeye getirilmesi için başvurular yapılmıştı. Bu yıl ise biz de başvurumuzu yaptık. Çevre Bakanlığı, İlçe Çevre Müdürlüğü de bu konuda duyarlı davrandı ve bu ölçümler bugün başlatıldı” ifadelerini kullandı.