AYKEP kadınlarından 8 Mart’a özel stant

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Kent Konseyi bünyesindeki AYKEP (Ayvalık Kadın El Emekler Pazarı) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir kez daha kuruldu.

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda açılan stantlarda evlerinde el emekleri ve göz nurlarıyla yaptıkları örgü, dantel, bileklik, bebek giyim eşyaları, resim, takı tasarım eserlerini sergileyerek, satışa sunan Ayvalıklı ev hanımları yoğun ilgi gördü.

Kurulan el emekleri pazarı ile ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan AYKEP’li kadınlardan Mürüvet Kılınç, ev ekonomilerine gelir sağlayabilmek için açtıkları stantlarda kendi ürettikleri el emekleri olan eserleri satışa sunduklarını kaydetti.

Kış mevsimi nedeniyle olumsuz hava koşulları nedeniyle AYKEP tezgahlarını açamadıklarını, ancak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bu özel günde stantları açma gereğini hissettiklerini belirten Kılınç, satışlardan memnun olduklarını da sözlerine ekledi.

AYKEP Başkanı Semra Başer de, kurdukları stantlarda el emeklerini değerlendirdiklerinin altını çizerek; “Ev işlerinden fırsat buldukça yaptığımız örgü, nakış, dantel, takı tasarım, resim gibi işlerimizi biriktirerek satışa çıkarıyor ve böylelikle de ev ekonomimize gelir sağlıyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Ayvalık Belediye Başkanımız Rahmi Gençer ile Ayvalık Kent Konseyi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

AYKEP kadınlarından Solmaz Polat ise; “Bizler bugün burada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle özel bir tezgah açmış olsak da bu günü kutlamıyoruz. Çünkü 8 Mart 1857’de ABD’de de bir tekstil fabrikasında başlayan grevde çıkan yangında 129 kadınımız yanarak öldü. O günden bu güne de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamıyor ve o 129 kadını yapılan etkinlikler anıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kendisinin ve eşinin emekli olduğunu belirten Polat, “Günümüzde ekonomik koşullar nedeniyle iki emekli maaşına rağmen çoluk çocuğun masraflarına yetişemiyoruz. Ama AYKEP sayesinde hem kurduğumuz bu stantlardan, hem de yaz mevsiminde kurduğumuz gece pazarlarında çok ciddi gelirler sağlıyoruz” diye konuştu.