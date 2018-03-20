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Altınovalı esnaf ve sanatkarlardan Bağkazan’a güvenoyu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi olan Altınova’da Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Genel Kurul da yapılan seçimlerde tek liste olarak katılan Süleyman Bağkazan yeniden oda başkanlığına...

Altınovalı esnaf ve sanatkarlardan Bağkazan’a güvenoyu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi olan Altınova’da Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Genel Kurul da yapılan seçimlerde tek liste olarak katılan Süleyman Bağkazan yeniden oda başkanlığına...

20 Mart 2018 Salı 15:47
Altınovalı esnaf ve sanatkarlardan Bağkazan’a güvenoyu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi olan Altınova’da Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Genel Kurul da yapılan seçimlerde tek liste olarak katılan Süleyman Bağkazan yeniden oda başkanlığına getirildi.

Altınova Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplantı salonunda gerçekleşen genel kurul toplantısı; divan heyetinin oluşturulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın bir ağızdan okunmasıyla başladı.

Genel kurul toplantısında; Balıkesir SGK Müdürü Bekir Çebecioğlu, Ayvalık Vergi Dairesi Müdürü Adem Torun, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Mühürdaroğlu, Ayvalık Halk Bankası Şube Müdürü Aydemir Öç, Burhaniye Esnaf Odası Başkanı Hasan Bayram, Ayvalık Esnaf Odası Başkanı Melih Çakırca, Edremit Berberler Odası Başkanı Erdoğan Güder, Edremit Terziler Odası Başkanı Ali Madenoğlu, Edremit Ayakkabıcılar Odası Başkanı Alaattin Akçeşme, Gömeç Esnaf Odası Başkanı Osman Duran, Altınova Sulama Birliği Başkanı Asım Sürer, Altınova Su Ürünleri Başkanı Ahmet Çelik ,Ayvalık Sebzeciler Odası Başkanı Elmas Özmen, Ayvalık Şoförler Odası Başkanı Aziz Ciddi, Altınova Avcılar Kulübü Başkanı Süleyman Ölez, Altınova Esnaf ve Sanatkarlar Odası yöneticileri ile oda üyeleri hazır bulundu.

Faaliyet ve Denetim Kurulu raporlarının okunmasının ardından, Bilanço Gelir-Gider hesaplarının okunması ve oylanmasının ardından, yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçe görüşülerek kabul edildi.

Aylık ücretlerin huzur hakların, yolluk ve konaklama ücretlerin tespiti yapılarak oylandıği genel kurul toplantısında; gayrimenkul, her türlü taşıt alım ve satımına, gayrimenkul karşılığı borç para alınması gibi konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi de oy çokluğuyla kabul edildi.

Altınova Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Süleyman Bağkazan, tek liste ile aday olduğu genel kurul toplantısında yeniden oda başkanı seçilerek güven tazeledi.

Yapılan seçimlerde; Süleyman Bağkazan’ın başkanlığında Altınova Esnaf ve Sanatlarşar Odası yönetimi; Cüneyt Mıtık, Can Sivaslıoğlu, Ahmet Arkaç, Hüsnü Türkdoğan, Serhat Günaydın, Mehmet Aktaş isimlerinden oluşurken; Denetim Kurulu üyeliklerine ise; Bekir Boz, Nurettin Güler ve Feyzullah Turan getirildi.

Seçimlerin ardından konuşan Altınova Esnaf Odası Başkanı Süleyman Bağkazan konuşmasında, “Ben ve ekibime bu gün yeniden teveccüh göstererek, güven ve destek verdiler. Tüm esnaf arkadaşlarıma ve bugün bizi yalnız bırakmayan oda başkanlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıdan sonra konuk misafirlerle, oda üyelerine pilav-ayran ikramında bulunuldu.
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