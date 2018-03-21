Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117651
ALTIN
167.802
DOLAR
3.9258
STERLİN
5.5324
EURO
4.8136

Altıeylül’den vatandaşa ücretsiz pazar servisi

Altıeylül Belediyesi, pazar yeri olmayan mahallelerde yaşayan vatandaşlar için pazar yerlerine ücretsiz servis kaldıracak.Sosyal belediyeciliğe verdikleri önemin yanı sıra yatırımlara da devam ettiklerini dile getiren Başkan Hasan Avcı, "Vatandaşımızın...

Altıeylül’den vatandaşa ücretsiz pazar servisi

Altıeylül Belediyesi, pazar yeri olmayan mahallelerde yaşayan vatandaşlar için pazar yerlerine ücretsiz servis kaldıracak.Sosyal belediyeciliğe verdikleri önemin yanı sıra yatırımlara da devam ettiklerini dile getiren Başkan Hasan Avcı, "Vatandaşımızın...

21 Mart 2018 Çarşamba 19:39
Altıeylül’den vatandaşa ücretsiz pazar servisi

Altıeylül Belediyesi, pazar yeri olmayan mahallelerde yaşayan vatandaşlar için pazar yerlerine ücretsiz servis kaldıracak.

Sosyal belediyeciliğe verdikleri önemin yanı sıra yatırımlara da devam ettiklerini dile getiren Başkan Hasan Avcı, "Vatandaşımızın mutluluğu bizim için her şeyin önünde. Pazar yeri olmayan mahallelerimizdeki vatandaşlarımız pazar yerine ulaşabilmek için bir servis talep etmişlerdi. Saat başlarında olmak üzere ücretsiz servislerimizi başlattık. Bundan sonra da vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. 2019 geldiğinde mutlu insanlar, mutlu Altıeylül olarak yeni döneme girmek istiyoruz” dedi.

“2018 yılı Altıeylül ilçesinde şantiye yılı olacak

Gündemde olan projelerden bahseden Başkan Avcı, 2018 yılının şantiye yılı olacağını belirtti. Başkan Avcı, “2018’i sosyal belediyecilik yılı ilan etmiştik. Aç açıkta kimse kalmayıncaya kadar Altıeylül olarak maksimum gayreti sarf edeceğiz demiştik. Bunun yanında yatırımları da ihmal etmeyeceğiz diyoruz. 2018 şantiye yılı da olacak dedik. Bunun ilk göstergesi Kültür Merkezi inşaatımıza başlayacağız, Cuma Pazarı’mızın üzeri kapanacak. 40 dönümlük Çevreyolu Parkı projesi var. Yepyeni bir Balıkesir, yepyeni bir Altıeylül ile yolumuza devam edeceğiz” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TKKP Ege-Güney Marmara Çevre Komisyonu, “Su Yaşam hakkıdır”
TKKP Ege-Güney Marmara Çevre Komisyonu, “Su Yaşam hakkıdır”
Cunda esnafı turizm sezonunu dört gözle bekliyor
Cunda esnafı turizm sezonunu dört gözle bekliyor
Havran’da engelleri aşmak için harekete geçildi
Havran’da engelleri aşmak için harekete geçildi

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim