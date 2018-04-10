Altıeylül’den evi yanan vatandaşlara yardım eli

Altıeylül Belediyesi, Paşaköy ve Gümüşçeşme mahallelerinde yangın sonucu evleri kullanılamaz hale gelen 2 vatandaşın imdadına yetişti.

Paşaköy mahallesinde, bir çocuğu ile eski bir evde yaşayan Gülsüm İkiz ile Gümüşçeşme mahallesinde üç çocuğu ile iki göz odada yaşayan Muammer Kırcanoğulları’nın evleri çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Mahalle muhtarlarının aracılığı ile Altıeylül Belediyesi’ne ulaşan vatandaşların talepleri, Altıeylül Gelişim Merkezi (ALGEM) tarafından alınıp gerekli inceleme başlatıldı.

İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşların kullanılamaz durumdaki evlerinin yapımı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından tutulan ‘Yangın Hasar Tutanağı’ doğrultusunda yapıldı. Paşaköy mahallesinde yangında evini tamamen kaybeden Güsüm İkiz’in ev yapım işinde sona gelinirken, Gümüşçeşme mahallesi Gümüşpala caddesi üzerindeki evlerini yangında kaybeden Muammer Kırcanoğulları’nın evinde onarım çalışmaları Altıeylül Belediyesi Fen İşleri ekiplerince başlatıldı. Evi yanarak kullanılmaz hale gelen Muammer Kırcanoğulları Belediye yetkililerine teşekkür edrek, “ Gece 3 civarında büyük oğlum bizi uyandırdı. Yangın başlamıştı. İtfaiye ekipleri anında müdahale ettiler ama evin oturulacak yeri, kullanılacak hiçbir eşyam kalmadı. Üç çocuğum ile sokakta kaldım. Altıeylül Belediyemizden Allah razı olsun. Gördüğünüz gibi çalışmalara başladılar duvarları, elektrik tesisatını yapıp teslim edecekler. Hakkımızda hayırlısı olsun” şeklinde konuştu.