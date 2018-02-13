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Altıeylül’de Abdülhamit Han konferansı

Sultan Abdülhamit Han 100. ölüm yıl dönümünde Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen konferans ile Balıkesir’de anıldı.Altıeylül Belediyesi Sultan Abdülhamit Han’ın 100. ölüm yıl dönümünde anma konferansı düzenledi. Anma...

Altıeylül’de Abdülhamit Han konferansı

Sultan Abdülhamit Han 100. ölüm yıl dönümünde Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen konferans ile Balıkesir’de anıldı.Altıeylül Belediyesi Sultan Abdülhamit Han’ın 100. ölüm yıl dönümünde anma konferansı düzenledi. Anma...

13 Şubat 2018 Salı 12:32
Altıeylül’de Abdülhamit Han konferansı

Sultan Abdülhamit Han 100. ölüm yıl dönümünde Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen konferans ile Balıkesir’de anıldı.

Altıeylül Belediyesi Sultan Abdülhamit Han’ın 100. ölüm yıl dönümünde anma konferansı düzenledi. Anma konferansına Abdülhamit Han’ın torunu Şehzade Orhan Osmanoğlu ve Tarihçi Yazar Ahmet Anapalı katıldı. Salih Tozan Kültür Merkezinde, vatandaşın yoğun ilgisi gerçekleşen, ’Son Cihan Sultanı Ulu Hakan Abdülhamit Han’ adlı konferansta, Sultan Abdülhamit Han’ın hayatı, torunu Orhan Osmanoğlu ve Tarihçi Yazar Ahmet Anapalı tarafından anlatıldı.

Konferansta konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı; ’’Resulullah Efendimizin sevgisine mazhar olmuş, Cihan İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğunun en büyük Padişahlarından, son cihan Sultanı Ulu Hakan Abdülhamit Han Hazretlerinin, vefatının 100. yılında, onu anmanın mutluluğu içerisindeyiz. Vefatından 100 yıl sonra bile ismi salonun dolmasına yetiyor. Yıllarca Kızıl Sultan olarak, yanlış anlatılan bu Hakan’ın konu olduğu bu programa göstermiş olduğunuz ilgi, ecdada ve geçmişimize sahip çıkmanın adıdır’’ şeklinde konuştu.

Tarihte bir yolculuğa çıkılan programda, Abdülhamit Han’a atılan iftiralara cevaplar verildi. Abdülhamit Han’ın büyük bir siyasi deha olduğu vurgulandı.
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