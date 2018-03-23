Altıeylül Belediyesi Dijital Onay Sistemi’ni tanıttı

Altıeylül Belediyesi tarafından hizmete alınan Altıeylül Belediyesi Dijital Onay Sistemi (ALDOS) tanıtımı yapıldı. Yapı sahiplerinin, proje müelliflerinin ve yapı denetim firmalarının iş yükünü azaltan ALDOS sistemi sayesinde hızlı, şeffaf ve güvenilir şekilde hizmet verilecek.

Altıeylül Belediyesi tarafında hayata geçirilen ALDOS sistemi sayesinde yapı sahiplerinin işi kolaylaşacak. Yapı sahipleri proje onay süreçleri ile ilgili olarak her aşamada sms ve e-mail yolu ile otomatik olarak bilgilendirilecek olan yapı sahipleri haricinde, proje müellifleri de kendi ofislerinde hazırlamış oldukları projelerini herhangi bir çıktı almaya gerek görmeden, ALDOS sistemi üzerinden belediye onayına sunabilecekler. Tüm kontroller ve onaylar bu sistem üzerinden e-imza ve m-imza yolu ile gerçekleşecek. ALDOS sistemi sayesinde, proje onay süreçlerindeki iş ve işlemlerin kağıt ortamından dijital ortama ve e-imza uygulamasına taşınmasıyla daha sağlıklı ve daha hızlı sonuçlar vermesinin yanı sıra, zamandan tasarruf ve fiziksel arşivleme için yer ve kağıt israfının önüne geçilecek.

ALDOS sistemi, inşaat ruhsatı almak isteyecek vatandaşlar, proje müellifleri, yapı denetim kuruluşları, fenni mesuller, TEDAŞ müdürlüğü ve Altıeylül Belediyesi’ni kapsarken, adı geçen kurum ve kuruluşlar arasında köprü vazifesi görecek.

Mimarlar, İnşaat Mühendisleri, Yapı Denetim Firmaları ve ilgili mesleklerden katılımın olduğu tanıtım programında konuşma yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Vatandaşımızın işlerini nasıl kolaylaştırabiliriz, vatandaşlarımıza yönelik nasıl verimli işler yapabiliriz düşüncesiyle bu çalışmaların gayreti içerisinde olduk. Bugün tanıtımını yapacağımız ALDOS Sisteminin, yapı sahiplerine, meslektaşlarıma, yapı denetim firmalarına büyük faydalar getireceğine inanıyoruz. Her şey dijital sistemde kayıtlı olacak. Çıktı alma sorunu ve zorunluluğu olmayacak. Tabii bu bir geçiş süreci. Bu süreçte hepinizden anlayış bekliyoruz. Yeni bir uygulama olarak hazırladığımız Dijital Onay Sistemimiz; ilimiz ve ilçelerinde ilk ve tek oluşunun yanı sıra, ülkemiz genelinde taşınabilir USB Bellek ve CD’ler ile proje transferi ve masa üstü uygulamalar ile Proje Kontrol Onayı yapan iki ilçe belediyesinden biriyiz. Altıeylül Belediyesi olarak web tabanlı program ve Web servis sağlayıcıları ile online hizmet sunabilecek şekilde hazırlamış olduğumuz Türkiye’de ilk ve tek olan ALDOS-Altıeylül Belediyesi Dijital Onay Sistemi’ni siz değerli vatandaşlarımızın hizmetine sunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Salih Tozan Kültür Merkezi’nde İnteraktif şekilde gerçekleşen tanıtımda, sistem ile ilgili bilgiler verilirken vatandaşlardan gelen sorular da cevaplandırıldı. Sisteme www.altieylul.bel.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.