Abdülhamit Han, Havran’da anlatıldı

Balıkesir’in Havran ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Son Cihan Sultanı Ulu Hakan Abdülhamit Han adlı konferans Havran Belediye Kültür Merkezi’nde yapıldı.
Konferansta Sultan Abdülhamit Han’ın torunu Orhan Osmanoğlu ve Tarihçi Yazar Ahmet Anapalı, Osmanlı dönemi ve son Padişah Abdülhamit Han hakkında bilgiler sundu.Program sonundan sonra Belediye Başkanı Emin Ersoy, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Havran AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Dayı, Büyükşehir Belediyesi Körfez Bölge Koordinatör Daire Başkanı Fatih Aka günün anısına Orhan Osmanoğlu ve Tarihçi Yazar Sayın Ahmet Anapalı’ya çiçek ve Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı’nın heykelini takdim ettiler.