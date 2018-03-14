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75. Yıl Ortaokulu’nda Dünya Pi Günü kutlandı

Her yıl 14 Mart tarihinde kutlanan Dünya Pi Günü nedeniyle Balıkesir’in Edremit ilçesi 75. Yıl Ortaokulu’nda matematik öğretmenleri rehberliğinde öğrenciler tarafından değişik etkinlikler gerçekleştirildi.Dünya Pi Günü nedeniyle Pi...

75. Yıl Ortaokulu’nda Dünya Pi Günü kutlandı

Her yıl 14 Mart tarihinde kutlanan Dünya Pi Günü nedeniyle Balıkesir’in Edremit ilçesi 75. Yıl Ortaokulu’nda matematik öğretmenleri rehberliğinde öğrenciler tarafından değişik etkinlikler gerçekleştirildi.Dünya Pi Günü nedeniyle Pi...

14 Mart 2018 Çarşamba 14:59
75. Yıl Ortaokulu’nda Dünya Pi Günü kutlandı

Her yıl 14 Mart tarihinde kutlanan Dünya Pi Günü nedeniyle Balıkesir’in Edremit ilçesi 75. Yıl Ortaokulu’nda matematik öğretmenleri rehberliğinde öğrenciler tarafından değişik etkinlikler gerçekleştirildi.

Dünya Pi Günü nedeniyle Pi sayısı ile ilgili yazı ve görsellerin yer aldığı panoların hazırlanmasının yanında öğrenci ve veliler tarafından hazırlanan Pi şeklinin olduğu yiyecekler satışa sunuldu. Dünya Pi Günü ile ilgili bilgi veren Okul Müdürü Muharrem Yenigün “Dünya Pi Günü, matematik sabiti pi sayısı anısına kabul edilmiş ve her yıl 14 Mart’ta kutlanmaktadır. Nedeni ise Amerikan tarih formatında bu günün 3/14 olarak geçmesi ve bunun pi sayısını anımsatmasıdır. Okulumuzda da matematik öğretmenlerimiz tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerimizle birlikte değişik etkinlikler gerçekleştirildi. Bu etkinliklerle öğrencilerin Matematik dersine olan ilgilerinin artmasının yanında Pi şeklinde yapılan yiyecek maddelerinin satışından elde edilen gelir ile Türkiye genelinde yürütülen Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var Projesi kapsamında yetim öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması amaçlandı. Etkinliklerde emeği geçen matematik öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.
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