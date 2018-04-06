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75. Yıl Ortaokulu rekora koşuyor

Balıkesir’de düzenlenen okullar arası ’Atletizm İl Müsabakaları’nda Edremit 75. Yıl Ortaokulu öğrencileri madalyaları topladı.İsmail Akçay Spor Tesisleri’nde iki gün süren yarışlarda, öğrenciler toplamda 21 madalya kazandılar.Okul...

75. Yıl Ortaokulu rekora koşuyor

Balıkesir’de düzenlenen okullar arası ’Atletizm İl Müsabakaları’nda Edremit 75. Yıl Ortaokulu öğrencileri madalyaları topladı.İsmail Akçay Spor Tesisleri’nde iki gün süren yarışlarda, öğrenciler toplamda 21 madalya kazandılar.Okul...

06 Nisan 2018 Cuma 15:56
75. Yıl Ortaokulu rekora koşuyor

Balıkesir’de düzenlenen okullar arası ’Atletizm İl Müsabakaları’nda Edremit 75. Yıl Ortaokulu öğrencileri madalyaları topladı.

İsmail Akçay Spor Tesisleri’nde iki gün süren yarışlarda, öğrenciler toplamda 21 madalya kazandılar.

Okul Müdürü Muharrem Yenigün, “Sporda Yetenek 10’la gelecek projesi kapsamında okulumuz Beden Eğitimi öğretmenleri Seçkin Çetinkaya ve Sibel Arslan tarafından açılan atletizm kurslarına katılan öğrencilerimiz Balıkesir‘de ilçemizi başarıyla temsil ederek, gurur kaynağımız oldular. Yarışmalarda, ‘Küçük Erkekler ‘kategorisinde Mert Erol, (60 metre koşu ve uzun atlamada Balıkesir birincisi). Doğukan Kara, (800 metre koşu ve fırlatma topunda Balıkesir dördüncüsü). ‘Yıldız Erkekler ‘ kategorisinde, Mustafa Bircan (cirit atmada Balıkesir ikincisi). Semihcan Altınbaş (80 metre koşuda Balıkesir üçüncüsü). Mert Kara (2 bin metre koşuda Balıkesir üçüncüsü). ‘Yıldız Kızlar’ kategorisinde, Aleyna Bozdemir (uzun atlama ve yüksek atlamada) Balıkesir üçüncüsü oldu.

Mert Erol, Doğukan Kara, Ethem Kırtay, Kaan Şen ve Diyar Palalı’dan oluşan takımımız ’Küçük Erkekler Bayrak Yarışı’nda Balıkesir ikincisi oldu. Mert Erol, Doğukan Kara, Ethem Kırtay, Kaan Şen, Alper Cura ve Diyar Palalı’dan oluşan ’Küçük Erkekler’ takımımızda büyük bir başarıyla Balıkesir birincisi olarak bölge finallerinde ilimizi temsil etme hakkı kazandılar. Öğretmen ve öğrencilerimiz tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Sporda Yetenek 10’la gelecek projesi sayesinde okullarımızdaki yetenekli öğrencileri tespit edip geleceğin sporcularını yetiştirmeye çalışıyoruz ” dedi.
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