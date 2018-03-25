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155 şişe kaçak içki ele geçirildi

Balıkesir polisi Bergama-İvrindi yolu üzerinde yaptıkları uygulamada 155 şişe kaçak içki ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in İvrindi ilçesi İvrindi-Bergama yolu üzerinde bulunan Korucu mevkiinde yapılan yol uygulaması sırasında...

155 şişe kaçak içki ele geçirildi

Balıkesir polisi Bergama-İvrindi yolu üzerinde yaptıkları uygulamada 155 şişe kaçak içki ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in İvrindi ilçesi İvrindi-Bergama yolu üzerinde bulunan Korucu mevkiinde yapılan yol uygulaması sırasında...

25 Mart 2018 Pazar 11:52
155 şişe kaçak içki ele geçirildi

Balıkesir polisi Bergama-İvrindi yolu üzerinde yaptıkları uygulamada 155 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in İvrindi ilçesi İvrindi-Bergama yolu üzerinde bulunan Korucu mevkiinde yapılan yol uygulaması sırasında bir aracın sigortası olmadığı tespit edildi. Durdurulan araçta yapılan kontrolde araç içinde faturasız, bandrolsüz içki kolilerinde 155 şişe kaçak içki ele geçirildi. Satılmak üzere alındığı tespit edilen içkilere ve şahsa 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan gerekli işlem yapıldı. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.
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