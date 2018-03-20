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1 günlük kazançlarını Afrin’deki Mehmetçiklere bağışladılar

Balıkesir’in Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan S.S Körfez Birlik Taşıyıcılar Kooperatifi bünyesindeki minibüs şoförleri 1 günlük kazançlarının tamamını Afrin’de terör mücadelesi yapan Mehmetçiklere...

1 günlük kazançlarını Afrin’deki Mehmetçiklere bağışladılar

Balıkesir’in Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan S.S Körfez Birlik Taşıyıcılar Kooperatifi bünyesindeki minibüs şoförleri 1 günlük kazançlarının tamamını Afrin’de terör mücadelesi yapan Mehmetçiklere...

20 Mart 2018 Salı 15:47
1 günlük kazançlarını Afrin’deki Mehmetçiklere bağışladılar

Balıkesir’in Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan S.S Körfez Birlik Taşıyıcılar Kooperatifi bünyesindeki minibüs şoförleri 1 günlük kazançlarının tamamını Afrin’de terör mücadelesi yapan Mehmetçiklere bağışladılar.

Özcan Turhan başkanlığında faaliyetlerini sürdüren kooperatif bünyesindeki 37 minibüs Ayvalık-Edremit güzergahı arasında 2 kez gidip gelerek yaptıkları 4’er tur olmak üzere 148 seferden elde edecekleri 1 günlük gelirin tamamını Afrin’deki Mehmetçiklere bırakması ise yolcular tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Yaptıkları anlamlı destek ile ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan S.S Körfez Birlik Taşıyıcılar Kooperatifi yöneticilerinden Öztürk Turhan, 1 günlük cirolarının tamamını tek kuruşuna dokunmadan Afrin’deki Kahraman Mehmetçiklere bağışlayacaklarını söyledi.
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