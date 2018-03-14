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Yedikleri yemekten zehirlenen 140 öğrenci taburcu oldu

Aydın’ın Karacasu ilçesinde yedikleri yemekten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 183 öğrenci ve vatandaşın tedavileri devam ederken 140’ının taburcu edildiği öğrenildi. 2’si yoğun bakım olmak üzere 43 öğrencinin...

Yedikleri yemekten zehirlenen 140 öğrenci taburcu oldu

Aydın’ın Karacasu ilçesinde yedikleri yemekten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 183 öğrenci ve vatandaşın tedavileri devam ederken 140’ının taburcu edildiği öğrenildi. 2’si yoğun bakım olmak üzere 43 öğrencinin...

14 Mart 2018 Çarşamba 00:38
Yedikleri yemekten zehirlenen 140 öğrenci taburcu oldu

Aydın’ın Karacasu ilçesinde yedikleri yemekten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 183 öğrenci ve vatandaşın tedavileri devam ederken 140’ının taburcu edildiği öğrenildi. 2’si yoğun bakım olmak üzere 43 öğrencinin tedavisi devam eden zehirlenme olayıyla ilgili soruşturma da devam ediyor.

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şafak Çalışkan, 183 hastayı ambulanslar ile nakillerini Nazilli Devlet Hastanesine sağladıklarını belirterek, “Şu anda durum stabil. Sıkıntılı bir durum yok. 2’si kontrol amaçlı yoğun bakımda tutulan öğrencimiz bulunuyor. Ancak sağlık durumları iyi. 41 öğrencimizin de gözlem odalarında tedavisi devam etmektedir. Zehirlenme olayıyla ilgili 140 yetişkin ve öğrencimizin ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmaları sağlanmıştır. 43 öğrencimizi de yarın taburcu etmeyi planlıyoruz” dedi.

Soruşturma başlatıldı

Karacasu Mesleki Eğitim Merkezi’nde pişirilen yemekten yiyen ve gıda zehirlenmesi şüphesi ile sağlık kuruluşlarında tedavisi devam eden öğrencileri ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ise inceleme ve soruşturma süreci başlattıklarını ifade etti. Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük de, “Şu anda şükürler olsun ki ciddi durumu olan bir öğrencimiz yok. Gıdaların tarihi ile ilgili bir sıkıntı olabilir. Bu soruşturma sonucu ortaya çıkacaktır” diye konuştu.

Son Güncelleme: 14.03.2018 02:07
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