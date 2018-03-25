Voleybol Federasyon Başkanı Üstündağ ve Nazilli Belediye Başkanı Alıcık birlikte maç izledi

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2017-2018 Sezonu Bayanlar 1. Lig’in final grubu Sultanlar Ligine çıkma müsabakaları devam diyor. Müsabakaları izlemek için Aydın’a gelen Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret ettikten sonra Aydın’daki maçları Alıcık ile birlikte izledi.

Aydın’da yapılan Sultanlar Ligi maçlarını izlemek üzere Aydın’a gelen Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, maçlar başlamadan önce Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ı makamında ziyaret ederek kendisine spora ve sporcuya desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi. Başkan Alıcık’a teşekkür eden Üstündağ, “Spora ve sporcuya destek veren Nazilli Belediye Başkanımız Sayın Haluk Alıcık’a federasyonumuz adına çok teşekkür ediyorum. Bu bölgede yapılacak her türlü voleybol organizasyonlarında ve voleybol yatırımında voleybol federasyonu olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Bu güne kadar nasıl destek verdiysek bundan sonra da desteklerimiz artarak devam edecek” dedi.

Alıcık’tan 2. Lig müjdesi

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Federasyon Başkanı Üstündağ’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “Federasyon Başkanımızı Nazilli’de ve Aydın’da ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Kendisine de Aydın’daki voleybol sporuna verdiği destekten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Herkesin de bildiği gibi Nazilli olarak bir sloganımız var. ‘Okumak, çalışmak ve yaşlanmak için ideal şehir Nazilli’ biz bu sloganımızda yer alan herşeyi yapmaya çalışıyoruz. Nazilli Belediyespor olarak inşallah salon sporlarında da başarılı olmaya devam edeceğiz. Voleybolda da 2. Ligde olmak için müracaatımız resmen yapılacak. Özellikle bayanların spor yapması için her türlü desteği veriyoruz. Aydın’da zaten okular arası sporda en çok tercih edilen branş Voleyboldur. Bu sporun gelişmesi için de çok çalışacağız” dedi.

Birlikte maç izlediler

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde ve Efeler Mimar Sinan Spor Salonunun ev sahipliğinde Ankara Pursaklar, İstanbul Türk Hava Yolları, Ankara Karayolları ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bayan Voleybol takımları yer aldığı final maçlarını birlikte izleyen Başkan Alıcık ve Federasyon Başkanı Üstündağ, Nazilli Belediyespor Bayan Voleybol Takımının 2. Lig başvuru işlemlerini de değerlendirdi.