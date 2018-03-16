Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116976
ALTIN
165.044
DOLAR
3.9074
STERLİN
5.4366
EURO
4.7997

Vali Köşger’in 18 Mart Şehitler Günü mesajı

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Vali Köşger, mesajında; “Çanakkale Zaferi’nin 103 ncü yılını kutlamanın ve vatanı,...

Vali Köşger’in 18 Mart Şehitler Günü mesajı

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Vali Köşger, mesajında; “Çanakkale Zaferi’nin 103 ncü yılını kutlamanın ve vatanı,...

16 Mart 2018 Cuma 15:21
Vali Köşger’in 18 Mart Şehitler Günü mesajı

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Köşger, mesajında; “Çanakkale Zaferi’nin 103 ncü yılını kutlamanın ve vatanı, milleti ve kutsal değerlerini korumak için savaşarak, bu uğurda canını vermiş aziz şehitlerimizin “Şehitler Günü” nü idrak etmenin milli gururunu yaşıyoruz. Milletimizin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden biri olan Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün yokluk ve imkânsızlıklara rağmen, vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu gösteren emsalsiz bir kahramanlıktır.

Bu zaferle, vatanımızı istila etmeye çalışan işgal kuvvetlerine “Çanakkale geçilmez” dedirten Kars’tan, Ordu’dan, Diyarbakır’dan, Edirne’den, Konya’dan, Aydın’dan, Anadolu ve Rumeli’ nin her yerinden gelen kahramanlarımız; birlik ve beraberliğimizin ne kadar sağlam temellere dayandığını bütün dünyaya ilan etmişlerdir. Milletimizin ortaya koyduğu bu destan neticesinde adeta yeni bir tarih yazılmıştır. Çanakkale Destanının ölümsüz kahramanları; Türk milletinin azminin, vatan aşkının, bayrak sevgisinin, hür ve bağımsız yaşama kararlılığının önünde hiçbir gücün duramayacağını bir kez daha kanıtlamışlardır.

Çanakkale’de kazanılan zaferle ortaya konulan sarsılmaz vatan sevgisi ve millet olma bilinci kurtuluş savaşında da meşale olmuş, bütün fertleriyle el ele veren milletimiz Atatürk’ün önderliğinde nihai zafere ulaşmıştır.

Sadece geçmişimizin aziz bir hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün en güçlü ilham kaynaklarından biri olarak da Çanakkale Zaferi, milletimizin gönlünde son derece önemli bir yere sahiptir.

Tarihte büyük bir savaşın cephesi olan Çanakkale, bugün dünyaya barış mesajları taşımaktadır. Onun için Çanakkale Zaferi’ni sadece mazide kalan bir başarı olarak değil, bugün güçlü bir şekilde sürdürmekte olduğumuz muasır medeniyetler üstü yürüyüşümüzün de en önemli ilham kaynaklarından biri olarak görmemiz gerekir.

Bilinmelidir ki, geçmişten aldığımız ilhamla, milletçe, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunun idraki olarak, her geçen gün aynı şuur ve inançla daha da yükseklere taşıma kararlılığını göstereceğiz.

Bir yandan cumhuriyetimizi istikbale, dünya milletleri arasında hak ettiği yere taşımak için mücadele verirken, diğer yandan bizi millet yapan yüksek değerlerimizi daima canlı tutmaya, yüceltmeye devam edeceğiz.

Biz millet olarak birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettikçe, aramızdaki ihtilafları giderip ittifak noktalarımızı güçlendirdikçe, Türkiye gelecekte hak ettiği gerçek yeri mutlaka alacaktır.

Bu duygularla, Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan kılan tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Akın’ın 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
Başkan Akın’ın 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
FETÖ’nün sözde imamı ve ailesine ceza yağdı
FETÖ’nün sözde imamı ve ailesine ceza yağdı
Minikler unutulmaya yüz tutmuş masalları yarışmayla anlattı
Minikler unutulmaya yüz tutmuş masalları yarışmayla anlattı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim