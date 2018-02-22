Vali Köşger, dur durak bilmiyor

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, göreve geldiği günden bu yana sürdürdüğü ilçe ziyaretleri kapsamında Aydın’ın en uzak ilçelerinden biri olan Buharkent’e giderek incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayı içerisinde Valiler kararnamesi ile Aydın’a atanan Vali Yavuz Selim Köşger geçen 8 aylık dönemde Aydın ve ilçelerindeki sorunları ve yapılması gerekenleri yerinde inceleyerek çözüme kavuşturulmasını sağlamak için ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Aydın Gıda Hayvancılık ve Tarım İl Müdür yardımcısı Yılmaz Bozkır ile beraber ilçe ziyaretleri kapsamında Buharkent’e giderek incelemelerde bulundu.

İlk olarak Buharkent Hükümet Konağında çocuklar tarafından çiçekle karşılanan Vali Köşger, Buharkent Kaymakamlığını ziyaret etti. Vali Köşger’e Buharkent Kaymakamlığı toplantı salonunda İlçe Kaymakamı Cafer Kaymakçı tarafından ilçe hakkında brifing verildi. Kaymakamlık ziyaretinin ardından İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret eden Vali Köşger’e, Buharkent ilçesindeki asayiş durumu ile ilgili açıklamalarda bulunuldu. Buharkent Organize Sanayi Bölgesi ve Gelenbe Mesire Alanı’nda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Köşger, Buharkent Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Erol’dan ilçedeki çalışmalar ile ilgili brifing aldı.

Buharkent ziyareti sırasında çarşı esnafını da ziyaret eden Vali Köşger, burada vatandaşlarla sohbet ederek herhangi bir sıkıntılarının olup olmadığını sordu. Esnaf ziyaretlerinin ardından Buharkent Meslek Yüksek Okulu ve İlçe Jandarma Komutanlığının ziyaret edilmesinin ardından Vali Köşger ilçeden ayrıldı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki heyetin ilçe ziyaretine Buharkent Kaymakamı Cafer Kaymakçı, Belediye Başkanı Mehmet Erol, İlçe Emniyet Amiri Ali Rıdvan Onat, İlçe Jandarma Komutanı Tevfik Ural ve ilçe daire amirleri de eşlik etti.