Uslu ve Demircan’dan Vali Köşger’e ziyaret

AYDIN (İHA) – Yıldız Sarayı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’i ziyaret etti.

Yıldız Sarayı Vakfı tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yürütülen "Çağını Aşan Sultan II. Abdülhamid Han" projesi kapsamında düzenlenecek panel ve fotoğraf sergisi dolayısıyla Aydın’da bulunan Yıldız Sarayı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu ile İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Vali Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret etti.