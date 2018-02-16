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Umurlu Eski İstasyon Mahallesi düğün salonuna kavuşuyor

Efeler Belediyesi tarafından Umurlu Eski İstasyon Mahallesi’ne düğün salonu kazandırılıyor.Kaba inşaat halinde olan düğün salonu tamamlanarak vatandaşın kullanımına açılmak için gün saymaya başladı. Mahalle halkının talebi üzerine...

Umurlu Eski İstasyon Mahallesi düğün salonuna kavuşuyor

Efeler Belediyesi tarafından Umurlu Eski İstasyon Mahallesi’ne düğün salonu kazandırılıyor.Kaba inşaat halinde olan düğün salonu tamamlanarak vatandaşın kullanımına açılmak için gün saymaya başladı. Mahalle halkının talebi üzerine...

16 Şubat 2018 Cuma 10:55
Umurlu Eski İstasyon Mahallesi düğün salonuna kavuşuyor

Efeler Belediyesi tarafından Umurlu Eski İstasyon Mahallesi’ne düğün salonu kazandırılıyor.

Kaba inşaat halinde olan düğün salonu tamamlanarak vatandaşın kullanımına açılmak için gün saymaya başladı. Mahalle halkının talebi üzerine Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın talimatı ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamlanan yapı yazlık ve kışlık düğün salonu olarak mahalle halkına hizmet edecek.

Tefrişat işlemleri devam eden düğün salonundaki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Atıl durumda olan yapımızı mahalle sakinlerimizin talebi üzerine düğün salonu olarak projelendirerek inşaatını tamamladık. Halkımız burada nişan, düğün ve sünnet cemiyetlerini gerçekleştirebilecek. Salonumuzun büyük bir bahçesi bulunuyor. Buraya da taş döşeyerek yaz aylarında kullanılmak üzere hazır hale getirdik. Salonumuzda gelin odası ve mutfak ile erkek ve bayan tuvaletleri bulunuyor. Halkımızın en mutlu günlerinde de yanlarında olacak olmaktan dolayı mutluyuz" dedi.

Başkan Özakcan’a incelemeler sırasında Başkan Yardımcısı O. Derya Tıkır, CHP’li Belediye Meclis Üyesi Hasan Sarı ve Umurlu Mahalle Muhtarı Mustafa Özer eşlik etti.
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