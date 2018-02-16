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Ülkücüler şehitleri yad etti

İncirliova Belediye Başkanlığı, MHP İncirliova İlçe Başkanlığı ve İncirliova Ülkü Ocağı şehitler için beş bin kişilik lokma hayrı yaptı.Cuma Namazı öncesi başlayan lokma hayrı etkinliğine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterirken...

Ülkücüler şehitleri yad etti

İncirliova Belediye Başkanlığı, MHP İncirliova İlçe Başkanlığı ve İncirliova Ülkü Ocağı şehitler için beş bin kişilik lokma hayrı yaptı.Cuma Namazı öncesi başlayan lokma hayrı etkinliğine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterirken...

16 Şubat 2018 Cuma 17:51
Ülkücüler şehitleri yad etti

İncirliova Belediye Başkanlığı, MHP İncirliova İlçe Başkanlığı ve İncirliova Ülkü Ocağı şehitler için beş bin kişilik lokma hayrı yaptı.

Cuma Namazı öncesi başlayan lokma hayrı etkinliğine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterirken vatan müdafaasında canını seve seve feda eden şehitler dualarla yad edildi.

İncirliova Çarşı Camisi önünde gerçekleşen lokma hayrı etkinliğine, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, MHP Aydın İl Başkanı Levent İlter, MHP İncirliova Başkanı Hüseyin Sağlam, İncirliova Ülkü Ocağı Başkanı Fatih Sultan Mehmet Yıldızdoğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Lokma hayrında konuşan MHP İl Başkanı İlter, şehitleri rahmet ve minnetle yad ederek, “Bu toprakları, bizlere canlarını yok sayarak vatan kılan şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Bu vesileyle Suriye Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen yiğitlerimize de Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar dileyerek şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizin ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Vatan sağ olsun” dedi.

Lokma hayrı vesilesiyle şehitleri bir kez daha rahmet ve minnetle yad ettiklerini söyleyen İncirliova Belediye Başkanı Kale, “Kutsal vatan topraklarımızın savunmasında bugüne kadar ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet dilerken kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunarım. Tarihte olduğu gibi bugünlerde de zorlu bir süreçten geçmekteyiz. Millet olarak birliğimizi ve bereberliğimizi bozabilecek iç ve dış güçlere karşı tek yürek olmalıyız” diye konuştu.
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