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Ülke genelinde kar, Didim’de yalancı bahar

Ülke genelinde yağışlı ve karlı hava etkili olurken, Aydının turistik ilçesi Didim’de ise güneş yüzünü gösterdi. Sıcaklığın 18 derece olduğu ilçede Didimliler güneşli havanın tadının sahilde gezerek ve kafelerde oturarak çıkardı.Aydın...

Ülke genelinde kar, Didim’de yalancı bahar

Ülke genelinde yağışlı ve karlı hava etkili olurken, Aydının turistik ilçesi Didim’de ise güneş yüzünü gösterdi. Sıcaklığın 18 derece olduğu ilçede Didimliler güneşli havanın tadının sahilde gezerek ve kafelerde oturarak çıkardı.Aydın...

01 Mart 2018 Perşembe 15:59
Ülke genelinde kar, Didim’de yalancı bahar

Ülke genelinde yağışlı ve karlı hava etkili olurken, Aydının turistik ilçesi Didim’de ise güneş yüzünü gösterdi. Sıcaklığın 18 derece olduğu ilçede Didimliler güneşli havanın tadının sahilde gezerek ve kafelerde oturarak çıkardı.

Aydın Didim’de güneşli hava yüzünü gösterince Didimliler kendilerini sokağa attı. İlçede birkaç gündür etkili olan yağışlı hava yerini güneşe bırakırken, güzel havayı fırsat bilen Didimliler güneşin tadını Yalı Caddesinde çıkardı. Didimliler sahilde gezerek yazdan kalma havanın tadını çıkarırken bazıları da balık tutarak stres attı.

Didim Belediyesine ait Barış Parkı ise vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, çocuklar ise oyun parklarında güzel havanın keyfini yaşadı.
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