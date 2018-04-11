Türkiye yarı final maçları Aydın’da başladı

Okul Spor Faaliyetleri Basketbol Gençler A Türkiye Yarı Final müsabakaları Aydın Atatürk Spor Salonunda ve Efeler Mimar Sinan Spor Salonunda ilk gün oynanan maçlarla başladı.

Aydın’ın ev sahipliğinde 10 – 13 Nisan 2018 tarihleri arasında tamamlanacak olan yarı final müsabakalarına erkekler kategorisinde; Balıkesir Haydar Çavuş MTAL, Özel İzmir Çiğli Doğa Bilim Anadolu Lisesi, Bursa Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi, Özel Antalya Final Temel Lisesi, Özel Uşak Final Temel Lisesi, İstanbul Özel Eyüp Doğa Anadolu Lisesi ve Adana Özel Mektebim Çukurova Bilfen Anadolu Lisesi olmak üzere 7 takım katıldı.

Kızlar kategorisinde ise; İstanbul Özel Şişli Açı Anadolu Lisesi, İzmir Torbalı Özel Mavi Ege Anadolu Lisesi, Özel Düzce Kültür Anadolu Lisesi, Eskişehir Mat-Fkb Özel Gelişim Fen Lisesi, Burdur Spor Lisesi, Aydın İncirliova Spor Lisesi, Kocaeli Şehit Özcan Kan Fen Lisesi ve Özel Mersin Doğa Koleji olmak üzere 8 okul takımı katıldı.

Açılış Seremonisi Atatürk Spor Salonunda Yapıldı

Efeler Atatürk Spor Salonunda yarı final müsabakalarına katılan tüm takımlar, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Spor Şube Müdürü Mikail Kavaklı, Basketbol İl Temsilcisi Ömer Görür ve Okul Sporları İl Temsilcisi Ayhan Afşar’ın katılımı ile açılış seremonisi gerçekleştirildi. Açılış seremonisinde konuşma yapan İl Müdürü Ökkeş Demir, yarı final müsabakalarına katılan tüm takımlara başarılar dileyerek herhangi bir sakatlık yaşanmadan turnuvanın tamamlanmasını diledi.

İlk Gün Maç Sonuçları

Efeler Atatürk Spor Salonunda oynanan erkekler kategorisinin ilk gün maçlarında; Özel İzmir Çiğli Doğa Bilim Anadolu Lisesi Bursa Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesini 77-67, İstanbul Özel Eyüp Doğa Anadolu Lisesi Adana Özel Mektebim Çukurova Bilfen Anadolu Lisesini 103-50 ve erkekler grubunun son maçında Balıkesir Haydar Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Uşak Final Temel Lisesini 91-81 mağlup ederek erkekler kategorisinin ilk gün maçları tamamlandı.

Efeler Mimar Sinan Spor Salonunda oynanan kızlar kategorisinin maçlarında ise İzmir Torbalı Özel Mavi Ege Anadolu Lisesi Kocaeli Şehit Özcan Kan Fen Lisesini 80-49, Özel Mersin Doğa Koleji Burdur Spor Lisesini 114-43, Eskişehir Mat-Fkb Özel Gelişim Fen Lisesi Aydın İncirliova Spor Lisesini 75-61 ve günün son maçında İstanbul Özel Şişli Açı Anadolu Lisesi Özel Düzce Kültür Anadolu Lisesini 83-46 mağlup ederek kızların ilk gün maçları tamamlandı.