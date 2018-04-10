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Türk Polis Teşkilatının 173. yaşı Kuşadası’nda kutlandı

Kuşadası’nda, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.Polis Haftası etkinlikleri Atatürk Meydanı’nda düzenlenen resmi törenle başladı. Törene Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası...

Türk Polis Teşkilatının 173. yaşı Kuşadası’nda kutlandı

Kuşadası’nda, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.Polis Haftası etkinlikleri Atatürk Meydanı’nda düzenlenen resmi törenle başladı. Törene Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası...

10 Nisan 2018 Salı 16:51
Türk Polis Teşkilatının 173. yaşı Kuşadası’nda kutlandı

Kuşadası’nda, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Polis Haftası etkinlikleri Atatürk Meydanı’nda düzenlenen resmi törenle başladı. Törene Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Radar Komutanı Uğur Ünlü, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Yaldızkaya, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Özgür Selçuk, Kuşadası İlçe Müftüsü Vehbi Akşit, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mehmet Arif Yılan, Kuşadası Liman Başkanı Yaşar Karabacak, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı. Emniyet Müdürü Özgür Selçuk’un Atatürk anıtına çelenk koymasıyla başlayan resmi tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Polis Haftası’nın önemini vurgulayan konuşmalar ile devam etti.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Selçuk konuşmasında Kuşadası’nda güvenlik ve asayişi vatandaşlardan aldıkları destekle sağladıklarını belirterek bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çürümüş zihniyetlerle mücadele etmeye devam edeceklerini ifade ederek “Bilinmelidir ki bu mücadeleyi zafiyete uğratacak her davranış, umursamazlık, bu uğurda verilen şehitlerimizin kemiklerini sızlatacaktır. Şehit ve gazi torunu olan milletimizin bu davada polisine, devletine diğer meşru kurumlarına sahip çıkıp destek olması elzemdir” dedi.Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 173’üncü yıldönümünü kutladığını belirten Selçuk, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşların ve devletin diğer meşru kurumlarının güvenliğini sağlamak için canları pahasına çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Selçuk’un ardından konuşan Kuşadası Kaymakamı Aksoy ise polislerin toplumun güvenliğini sağlama konusunda çok önemli bir görev yürüttüklerine dikkat çekerek tüm Türk Polis Teşkilatı üyelerinin Polis Haftası’nı kutladı.

Törende Polis Haftası nedeniyle ilk ve ortaokullar arasında düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Polis Haftası kutlamaları Tarihi Kervansaray’da düzenlenen kokteylin ardından Kuşadası Kaymakamı Aksoy ve Belediye Başkanı Kayalı’nın Emniyet Müdürü Selçuk’u makamında ziyaret etmesiyle sona erdi.
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