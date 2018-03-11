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TFF 2. Lig: Nazilli Belediyespor:3 -Sakaryaspor:0

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, sahasında konuk ettiği Sakaryaspor’u 3-0 mağlup etti.Stat: Nazilli İlçeHakemler: Burak Şeker xx, Ömer Tevfik x, Kemal Elmas xxNazilli Belediyespor: Onur xxx, Bora xxxx, Mehmet xxx (Dk.68...

TFF 2. Lig: Nazilli Belediyespor:3 -Sakaryaspor:0

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, sahasında konuk ettiği Sakaryaspor’u 3-0 mağlup etti.Stat: Nazilli İlçeHakemler: Burak Şeker xx, Ömer Tevfik x, Kemal Elmas xxNazilli Belediyespor: Onur xxx, Bora xxxx, Mehmet xxx (Dk.68...

11 Mart 2018 Pazar 17:24
TFF 2. Lig: Nazilli Belediyespor:3 -Sakaryaspor:0

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, sahasında konuk ettiği Sakaryaspor’u 3-0 mağlup etti.

Stat: Nazilli İlçe

Hakemler: Burak Şeker xx, Ömer Tevfik x, Kemal Elmas xx

Nazilli Belediyespor: Onur xxx, Bora xxxx, Mehmet xxx (Dk.68 Samet xx), Berkay xxxx, Fatih xxx (Dk.57 Mert Çapar xxx), Mazlum xxxx, Mert Er xxxx, Görkem xx (Dk.62 Aykut x), İlter xxx, Onur xxx, Abdülsamet xx

Sakaryaspor: Ercüment x, Ramazan Sal xx, Sedar Ümit x (Dk.70 Tevfik xx), Sezer x (Dk.54 Yunus Emre xx), Ramazan Çevik xxx, Beykan xx, Cenk x, Karahan Yasir xxxx, Talha xxx, Tufan xx, Batuhan x (Dk.54 Mahir xx)

Sarı kart: Mazlum, Mert Er, Onur, Aykut (Nazilli Belediyespor) - Ercüment (Sakaryaspor)

Goller: Dk.36-45 Berkay, Dk.48 Görkem (Nazilli Belediyespor)
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