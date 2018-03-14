Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118739
ALTIN
164.761
DOLAR
3.8649
STERLİN
5.3999
EURO
4.7862

Sosyal medyadan terör propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı

Aydın’ın Buharkent ve Söke ilçelerinde, sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı iddia edilen 2 şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla yakaladı.Edinilen bilgiye göre; Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri...

Sosyal medyadan terör propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı

Aydın’ın Buharkent ve Söke ilçelerinde, sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı iddia edilen 2 şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla yakaladı.Edinilen bilgiye göre; Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri...

14 Mart 2018 Çarşamba 12:19
Sosyal medyadan terör propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı

Aydın’ın Buharkent ve Söke ilçelerinde, sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı iddia edilen 2 şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ile Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü terör timlerince PKK/YPG yapılanmasına yönelik yapılan sosyal medya üzerindeki takip sonucu Buharkent ilçesi Savcıllı Mahallesinde ikamet eden A.B’nin sosyal medya hesabında PKK-YPG propagandası yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararı ile şüphelinin evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 18 adet fişek ve 2 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen A.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Söke Bağarası’nda sosyal medya üzerinden PKK/YPG propagandası yaptığı tespit edilen Ş.B. isimli şüpheli de, operasyon ile gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan yargılama sonucu PKK/ YPG terör örgütü propagandası yaptığı deliller ile tespit edildi. 22 ay ceza hüküm giyen şüpheli, Söke Kapalı Cezaevine konuldu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yedikleri yemekten zehirlenen 140 öğrenci taburcu oldu
Yedikleri yemekten zehirlenen 140 öğrenci taburcu oldu
Ölüm yolu, yapılacağı günü bekliyor
Ölüm yolu, yapılacağı günü bekliyor
İş-Kur’dan Didim Ticaret Odası’na teşekkür ziyareti
İş-Kur’dan Didim Ticaret Odası’na teşekkür ziyareti

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim