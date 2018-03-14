Sosyal medyadan terör propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı

Aydın’ın Buharkent ve Söke ilçelerinde, sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı iddia edilen 2 şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ile Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü terör timlerince PKK/YPG yapılanmasına yönelik yapılan sosyal medya üzerindeki takip sonucu Buharkent ilçesi Savcıllı Mahallesinde ikamet eden A.B’nin sosyal medya hesabında PKK-YPG propagandası yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararı ile şüphelinin evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 18 adet fişek ve 2 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen A.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Söke Bağarası’nda sosyal medya üzerinden PKK/YPG propagandası yaptığı tespit edilen Ş.B. isimli şüpheli de, operasyon ile gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan yargılama sonucu PKK/ YPG terör örgütü propagandası yaptığı deliller ile tespit edildi. 22 ay ceza hüküm giyen şüpheli, Söke Kapalı Cezaevine konuldu.